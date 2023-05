Attacco da rifare per la Juventus: ballano 129 milioni

La Juventus pronta alla rifondazione in estate. Non solo Allegri in bilico: il reparto offensivo dei bianconeri non ha convinti

Juventus a secco anche nel match contro il Milan. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione all’Allianz Stadium dei bianconeri, trafitti dall’incornata vincente di Giroud.

Juve matematicamente fuori dalla prossima Champions League e con la spada di Damocle anche del filone stipendi dopo la nuova penalizzazione di 10 punti per la sentenza plusvalenze. Intanto la proprietà si interroga sul futuro di Massimiliano Allegri, con le parti che scioglieranno dopo il 5 giugno le riserve sul futuro in panchina del tecnico livornese. La Juventus cambierà tanto in estate ed è già partita la rifondazione che prevede un Ds di spessore per rinforzare l’area tecnica. Giuntoli, in uscita dal Napoli, è il favorito in attesa che il patron partenopeo De Laurentiis lo svincoli dall’accordo in scadenza nel 2024. Il nuovo responsabile del mercato dovrà innanzitutto trovare la quadra in attacco, con la partenza scontata di Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus: gli scenari sul futuro di Vlahovic, Kean e Milik

Ieri il ‘Fideo’ ha chiuso tra i fischi la tutt’altro che memorabile parentesi in bianconero e non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

Rimane nebuloso anche il futuro sotto la Mole di Dusan Vlahovic, che per offerte superiori agli 80 milioni di euro potrebbe partire e cercare riscatto altrove soprattutto se la Juve dovesse ridimensionarsi. Tutti in discussione nel reparto offensivo e anche Kean rischia il taglio se la ‘Vecchia Signora’ dovesse trovare l’incastro giusto sul mercato. Non sarà facile reperire un acquirente per il canterano classe 2000, pagato quasi 40 milioni per riportarlo alla Continassa. Kean ha la media migliori tra gol fatti e minuti giocati tra gli attaccanti di Allegri, davanti anche a Milik che si è un po’ perso dopo il rientro dal lungo infortunio. Solo una rete da febbraio per il nazionale polacco, anche se i costi del riscatto (7 mlioni più eventuali 2 di bonus) avvicinano la permanenza dell’ex Napoli in bianconero. Nessuno, però, ad oggi, è sicuro al 100% di guidare l’attacco della Juventus per la prossima stagione.