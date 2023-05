Allegri al capolinea: un dirigente stuzzicato dal clamoroso ritorno

Massimiliano Allegri sempre più in bilico sulla panchina della Juventus: prende corpo un clamoroso ritorno alla guida dei bianconeri

La Juventus esce definitivamente dalle sabbie mobili della giustizia sportiva e adesso può concentrarsi nel programmare la prossima stagione sul campo.

Giuntoli rimane il primo nome per la poltrona di nuovo Direttore sportivo, in attesa ovviamente del via libera di De Laurentiis. Dagli ambienti bianconeri filtra comunque fiducia sul buon esito dell’operazione e sullo sbarco nelle prossime settimane dell’attuale dirigente del Napoli sotto la Mole. Oggetto di discussioni alla Continassa è ovviamente anche il futuro di Massimiliano Allegri, sulla ghigliottina della critica dopo gli ultimi risultati deludenti sul campo, al netto delle inchieste giudiziarie che hanno sfiancato squadra e società. L’allenatore livornese non è mai stato così in bilico e i prossimi giorni saranno decisivi per la sua eventuale conferma o meno al timone della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, tentazione Conte per il dopo Allegri

Allegri ha ancora altri due anni di contratto, a oltre 40 milioni di euro lordi per lui e il suo staff.

L’ultima decisione sarà presa dalla proprietà e da John Elkann, con l’Ad della controllante Exor che potrebbe mettere sul piatto una buonuscita per il tecnico se decidesse di interrompere il rapporto con Allegri e ripartire da un altro allenatore. Ma chi sarà eventualmente a guidare la Juve nella prossima stagione? Restano in piedi le ipotesi Tudor e Italiano, così come le strade che portano a Thiago Motta e Conceicao. Occhio però a un ‘clamoroso’ ritorno di Antonio Conte alla Continassa come scrive stamane il ‘Corriere della Sera’. Il quotidiano rivela come all’interno del club ci sia un dirigente stuzzicato dall’idea di ripartire dall’ex capitano al timone della squadra. Lo stesso Conte, al momento fermo dopo il divorzio dal Tottenham, confidandosi con alcuni amici sarebbe rimasto vago sul proprio futuro. Allegri non è ancora fuori, ma i rumors su un ribaltone sulla panchina della Juventus diventano sempre più insistenti.