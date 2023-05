‘Lu-La’ a metà: il nuovo tecnico ricopre d’oro l’Inter

Lautaro Martinez trascinatore dell’Inter: l’intreccio di mercato con l’amico Lukaku che potrebbe dividere la coppia nerazzurra

Dal matrimonio con la sua Augustina, alla finalissima di Istanbul del prossimo 10 giugno. Passando per i gol – a grappoli – in campo. Stagione da incorniciare per Lautaro Martinez, che dopo il Mondiale con l’Argentina sogna anche la Champions con la maglia dell’Inter.

Annata super per il ‘Toro’ capace al momento di timbrare per 28 volte il tabellino dei marcatori in tutte le competizioni e sempre più trascinatore dei nerazzurri con la fascia da capitano al braccio. Lautaro non si è risparmiato neanche nell’ultima gara con l’Atalanta: assist al bacio per l’amico Lukaku, gol a chiudere i conti e altre giocate strappapplausi per esaltare la San Siro nerazzurra. L’attaccante argentino è il beniamino dei tifosi interisti e probabilmente l’unico incedibile in questo momento sul mercato. Anche perché gli estimatori non mancano per il ‘Toro’ di Bahia Blanca, corteggiato soprattutto in Spagna e in Premier League. Per l’Inter però Lautaro Martinez è un intoccabile, con Marotta e Inzaghi pronti a ripartire dall’argentino per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Pochettino in agguato: follie per Lautaro Martinez

Il cartellino del classe ‘97 ha scavallato la tripla cifra e solo un assegno indecente (120 milioni di euro?) potrebbe cambiare le carte in tavola e tentare il presidente Zhang.

Una minaccia per l’Inter e i tifosi nerazzurri può essere il Chelsea, a caccia di un centravanti di livello internazionale per rilanciarsi nella prossima stagione. I ‘Blues’ hanno ufficializzato in panchina l’arrivo di Pochettino, con il tecnico di origini italiane che non ha mai nascosto il suo debole per Lautaro. L’ex Tottenham potrebbe perciò premere per il connazionale per portarlo a Londra e sfruttare la carta Lukaku nell’affare con l’Inter. Il bomber belga spinge per la permanenza a Milano, ma ad oggi resta complicato trovare una quadra sui costi dell’operazione. Il Chelsea potrebbe così agevolare la conferma di Lukaku alla corte di Inzaghi e cercare di avere il via libera in un’eventuale trattativa con il sodalizio di Zhang per lo sbarco in Premier di Lautaro Martinez. Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco sono le altre grandi d’Europa in agguato per il campione del mondo albiceleste. L’intreccio con Lukaku e la corte di Pochettino: la ‘Lu-La’ a metà fa tremare il popolo nerazzurro in attesa di Istanbul e del Manchester City.