Gli incedibili dei tifosi (e non solo): Lautaro e Barella senza rivali

Lautaro Martinez e Barella protagonisti anche dell’ultimo trionfo in Coppa Italia dell’Inter e beniamini dei tifosi nerazzurri

La carica dei 101. Lautaro Martinez diventa ‘centenario’ in nerazzurro e mette il sigillo anche sulla di Coppa Italia, raggiungendo quota 27 in stagione. E non è ancora finita…

L’obiettivo è ovviamente la finalissima di Champions League a Istanbul contro il Manchester City, così da rendere irripetibile un’annata che lo ha visto già protagonista nel trionfo Mondiale dell’Argentina. Lautaro scala posizioni nella classifica all-time dei marcatori interisti, sempre più trascinatore in campo e nello spogliatoio della squadra di Inzaghi. La doppietta d’autore dell’Olimpico ha ribaltato la Fiorentina, permettendo all’Inter di bissare il successo dello scorso anno. Il ‘Toro’ è l’idolo indiscusso della tifoseria che non perde occasione per coccolarlo in quel di San Siro. L’argentino contraccambia a suon di gol e facendo esplodere la sua gioia esultando sotto la Curva Nord, quasi abbracciandola come successo dopo le rete contro il Milan che ha chiuso i conti nell’Euroderby di Champions.

Inter, boom di vendite per le maglie di Lautaro Martinez e Barella

Lautaro Martinez è tra più amati dai sostenitori interisti a la sua maglia numero dieci va a ruba negli store ufficiali della ‘Beneamata’.

La camiseta dell’attaccante di Bahia Blanca risultati infatti la più venduta, primato che il ‘Toro’ deve condividere con Barella. Lautaro e il nazionale italiano comandano questa speciale classifica, con i due che hanno confezionato a Roma l’eurogol che ha consegnato la Coppa Italia all’Inter. I due beniamini dei tifosi staccano tutti gli altri anche con le personalizzazioni della ‘nuova’ maglia senza sponsor, compreso Romelu Lukaku che conserva comunque una buona fetta di ammiratori. Se la permanenza del centravanti belga rimane complicata, Lautaro Martinez e Barella sono probabilmente gli unici incedibili dello scacchiere di Inzaghi. Servirebbero infatti delle offerte da capogiro – per il campione del mondo albiceleste anche a tre cifre – per far tentennare la dirigenza di Viale della Liberazione e aprire all’addio. L’Inter però se li tiene ben stretti e confida nei suoi due assi per tingere di nerazzurro anche il cielo di Istanbul.