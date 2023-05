La carica dei 101: il valore di Lautaro ora è a tre cifre

È l’anno della consacrazione di Lautaro Martinez, alla sua miglior stagione con la maglia dell’Inter. Contro la Fiorentina in Coppa Italia di nuovo protagonista, ed MVP

Un Mondiale, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia, una finale di Champions da giocare, 27 reti stagionali di cui 20 in campionato, 101 reti con la maglia dell’Inter. Se non è questa la miglior stagione di Lautaro Martinez, quale? E infatti i numeri dicono questo. Il 2022-23 è la miglior stagione del Toro.

Da quando è tornato dal Mondiale, l’attaccante nerazzurro non si è più fermato. 10 reti e 3 assist nelle ultime 11 partite, è il calciatore della Selección campione del mondo che ha segnato più reti dal ritorno dal Qatar. 19 gol, più di Leo Messi (12), Julian Alvarez (10), Paulo Dybala (9) e Angel Di Maria (8). Non proprio nomi a caso.

Nella notte di Coppa Italia contro la Fiorentina si è reso un’altra volta protagonista, siglando in 8 minuti la doppietta che ha regalato il secondo trofeo stagionale all’Inter. Insomma, Lautaro non ha fatto in tempo a segnare il 100esimo gol con la maglia nerazzurra, che ha messo a segno anche il 101esimo.

Il giocatore, dal suo arrivo a Milano nel 2018, ha avuto una crescita strabiliante ed esponenziale, che non accenna a fermarsi. Non solo fisica, ma anche mentale. L’attaccante ha lavorato tantissimo sul suo carattere, il che gli ha permesso di diventare un calciatore più ponderato e più maturo anche in campo.

E la stagione del Toro non è ancora finita. Anzi, è proprio ora il momento di mettere ancora di più il piede sull’ acceleratore perché c’è una qualificazione alla prossima Champions League da blindare, con due match point a disposizione in campionato. E, soprattutto, il 10 giugno c’è quello che è l’appuntamento più importante, per provare a regalare un sogno ai tifosi dell’Inter. La finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City.

Il Toro cresce anche sul mercato, ecco il suo valore

Zhang non ha nessuna intenzione di privarsi del suo Toro. E anche Lautaro, che sta benissimo a Milano e all’Inter, non prende in considerazione l’idea di andarsene.

Certo è che l’attaccante argentino attirerà su di sé l’interesse di tantissimi club. Lautaro non sta crescendo solo come giocatore, ma anche come valore di mercato. Ad oggi possiamo tranquillamente dire che il valore del giocatore si aggira sulle tre cifre, non meno di 100 milioni, per intenderci.

Al momento nessun club si è fatto avanti con proposte concrete, ma chissà che in estate qualcuno non tenti l’affondo. E chissà se l’Inter, per una cifra ragionevole, sarà disposta a privarsi del suo gioiello più prezioso.