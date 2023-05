“Un abuso”: dal Napoli alla Juve, l’annuncio di Giuntoli

Dopo le parole di De Laurentiis di ieri e quelle di Spalletti di oggi, sono arrivate anche quelle di Cristiano Giuntoli sul proprio futuro

In casa Napoli il futuro è ancora da definire per diverse figure importanti del progetto tecnico del club di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso presidente ieri sera ha anticipato l’addio di Luciano Spalletti, che nella giornata odierna ha ribadito il concetto rimarcando l’anno sabbatico all’orizzonte.

Da definire però anche il destino di un altro importante artefice della vittoria scudetto come Cristiano Giuntoli, che negli anni ha costruito una squadra giovane e di grande valore. Il direttore sportivo partenopeo è nel mirino della Juventus, che va a caccia di una rivoluzione dopo due anni problematici.

Come evidenziato la scorsa settimana da Calciomercato.it De Laurentiis ha detto all’attuale ds che accetterebbe di lasciarlo andare in anticipo rispetto alla scadenza del contratto del 2024 solo a patto che vada all’estero. Non è quindi da escludere un ultimo anno di lavoro a Napoli, anche se tutto è ancora da definire.

Calciomercato, Giuntoli tra Napoli e futuro: l’annuncio del ds azzurro

Una situazione quella di Giuntoli che appare quindi meno chiara rispetto a quella di Spalletti anche dopo le ultime parole pronunciate alla stampa dallo stesso direttore sportivo azzurro.

Proprio Giuntoli, esattamente come Spalletti, era presente oggi nella sala del centro tecnico di Coverciano che ospita l’evento ‘Inside The Sport’. A margine dello stesso, in cui il direttore ha ricevuto un riconoscimento ai giornalisti presenti ha riferito: “Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, si è messo con la testa dentro il carrarmato. Voleva a tutti i costi questo risultato”.

Non è mancato anche un fugace passaggio relativo al suo futuro: “In questo momento voglio parlare del passato avendo ricevuto un premio, vediamo se riusciamo a vincere altri premi anche in futuro. Oggi sono il direttore sportivo del Napoli e manca una settimana alla fine del campionato. Mercato? Un abuso parlarne adesso…”.