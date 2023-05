HIGHLIGHTS | Doppio colpo Milan: Giroud stende la Juve e decide la qualificazione Champions

Con il colpo esterno all’Allianz Stadium, i rossoneri hanno centrato aritmeticamente l’accesso alla prossima Champions League

Una vittoria che vale per il terzo anno consecutivo la qualificazione alla prossima Champions League, quella ottenuta dal Milan questa sera in trasferta contro la Juventus. In una partita tutto sommato equilibrata tra le due rivali in campo, a fare la differenza è stato un colpo di testa di prepotenza di Olivier Giroud.

Un risultato che senza alcun dubbio salva la stagione dei rossoneri, adesso aritmeticamente qualificati alla prossima competizione europea. Nonostante il rendimento altalenante, Stefano Pioli riesce così a riportare il suo Milan tra le prime quattro, raggiungendo uno degli obiettivi principali fissati dalla dirigenza rossonera ad inizio anno. A decidere la gara al 40′ del primo tempo il solito Giroud, autore del gol dei tre punti con un colpo di testa su assist di Calabria a sorprendere la difesa piazzata dei bianconeri.

Reazione della squadra di Massimiliano Allegri che invece è tardata ad arrivare, complice anche l’atteggiamento attento e ordinato da parte del Milan in fase difensiva. L’occasione più ghiotta per la Juve è infatti arrivata in zona recupero sugli sviluppi di calcio d’angolo con un mancino al volo di Danilo, salvato quasi per caso dalla respinta miracolosa di Kalulu a pochi passi dalla linea di porta.

Serie A, Juventus-Milan 0-1: la classifica aggiornata

Con la sconfitta di questa sera – oltre a dire ufficialmente addio alla prossima Champions League – per la Juventus si complica anche la corsa all’Europa League con Roma e Atalanta.

Questa la classifica aggiornata del campionato dopo tutti i match della penultima giornata di Serie A andati in scena:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti, Lazio 71 Inter 69, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Verona 31, Cremonese 24, Sampdoria 19