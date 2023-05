Blitz allo stadio: è pronto a ricongiungersi al gemello Galliani

Il Monza affronta il Lecce nell’ultima sfida casalinga del campionato: tutto esaurito all’U-Power Stadium e novità di mercato in casa brianzola

Ultima gara casalinga per il Monza e tutto esaurito all’U-Power Stadium per il match della 37° giornata di Serie A contro il pericolante Lecce.

Clima di festa attorno alla squadra di Raffaele Palladino, uno degli artefici principali della straordinaria cavalcata dei brianzoli al primo campionato nella massima categoria. I biancorossi sognano adesso una qualificazione alla prossima Conference League, ancora possibile con l’ottavo posto grazie a una serie di incastri: l’esclusione della Juventus dalle coppe internazionali e una mancata vittoria della Fiorentina nella finale col West Ham.

Intanto Galliani non si ferma e potrebbe accogliere un nuovo ‘acquisto’ in Brianza, non in campo ma all’interno della dirigenza. Non è passata inosservata infatti la presenza all’U-Power Stadium di Ariedo Braida, che ha preferito seguire la sfida tra Monza e Lecce che raggiungere la Cremonese impegnata nella trasferta sul campo della Lazio. Un chiaro segnale che l’attuale consulente di mercato dei grigiorossi è sempre più vicino a ricongiungersi al ‘gemello’ Galliani nell’area tecnica del Monza, dopo l’epopea irripetibile al Milan. Con Braida al fianco del ‘Condor’ da capire adesso quale sarà il futuro di Modesto, braccio destro di Galliani e corteggiato da diverse squadre tra Italia (Roma) ed estero.