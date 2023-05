Palladino ufficializza: “Mi alleno per la firma”. Via libera a Juve e Inter per il top player

Raffaele Palladino ha catturato le attenzioni delle big dopo la straordinaria stagione sulla panchina del Monza: le dichiarazioni del tecnico prima del match contro il Lecce

Se non è un’ufficialità, poco ci manca. Raffaele Palladino ha sciolto le ultime riserve e ha già stretto la mano ad Adriano Galliani per continuare il matrimonio con il Monza. Un idillio finora magico con l’ambiente brianzolo, che ha portato la matricola biancorossa a scalare la classifica dopo un inizio da incubo alla prima e storica stagione in Serie A.

L’esordiente Palladino non ha mai tremato dopo la grande chance concessagli dal duo Berlusconi-Galliani, affermandosi come uno degli allenatori (se non l’allenatore) rivelazione del campionato in corso. Il Monza sogna l’Europa nel rush finale e intanto blinda il suo condottiero, corteggiato dalle big e in particolare la Juventus. Appuntamento a fine campionato per il prolungamento – almeno biennale – del giovane e rampante mister campano: “Mi sto allenando in settimana per arrivare a firmare”, ha detto Palladino scherzandoci un po’ su alla vigilia dell’ultimo match casalingo della stagione contro il Lecce – Non mi accontento, sono ambizioso e voglio sempre migliorare in ogni aspetto. Cerco la perfezione, anche se non esiste, perché mi piace curare ogni minimo dettaglio e dare sempre qualcosa in più alla squadra. Dopo la prima vittoria con la Juventus è scattata la scintilla, si è creato qualcosa di magico e straordinario qui a Monzello. Dobbiamo fare al meglio le ultime due partite e continuare a coltivare questo sogno”.

Monza, Palladino tra rinnovo e il futuro di Carlos Augusto: “Merita grandi palcoscenici”

Dopo la firma sul rinnovo, Galliani e Palladino inizieranno anche a programmare la prossima stagione e alzare l’asticella non sarà facile, considerando l’exploit del Monza dopo la prima promozione in A dell’anno scorso.

Sarà complicato innanzitutto tenersi stretto in Brianza Carlos Augusto, esploso con la maglia biancorossa e pronto ormai al grande salto come ammette lo stesso allenatore: “Se resterà al Monza? Non so che scelte farà la società – risponde Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul futuro dell’esterno brasiliano che piace tra le altre a Juve e Inter – So solo che ha fatto un campionato impressionante e inimmaginabile, forse al di là di quello che io e il club potevamo aspettarci. E’ un ragazzo che ha dato sempre il massimo e che spinge forte in ogni allenamento. Ha grande ambizione e merita dei grandissimi palcoscenici per la mentalità che ha dimostrato di avere. Arriverà a fare grandissime cose, ha tutto per essere un top player”.

Il sostituto eventualmente Palladino ce l’ha già in casa: quel Franco Carboni, sbarcato in prestito biennale nell’ultimo mercato dall’Inter. “L’ho voluto io al Monza, è stato l’unico acquisto di gennaio. L’ho seguivo da un po’, fin dalla Primavera – sottolinea il tecnico biancorosso nella conferenza stampa di Monzello sempre alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Ha grande prospettiva: ha fisico, strappo, tenacia e qualità tecniche. Deve migliorare un po’ nelle scelte di gioco, però ha un grande futuro davanti. Sarà importante in questo finale di stagione e sono sicuro che potrà fare grandi cose il prossimo anno”.