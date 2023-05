L’Inter esulta prima dell’Atalanta: Marotta annuncia i rinnovi

Le dichiarazioni del dirigente nerazzurro prima del calcio d’inizio del match di San Siro contro l’Atalanta

Corre veloce l‘Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, battendo la Fiorentina in finale, si sono rituffati sul campionato.

L’obiettivo è riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League già stasera, per poi pensare al Manchester City: “Sarebbe importante strappare il pass già stasera – ammette Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio contro l’Atalanta -, perché oltre a un dispendio fisico ce n’è anche uno psicologico. In stagione abbiamo avuto delle difficoltà in campionato, ma l’allenatore è stato bravo a raddrizzare le cose”

Calciomercato Inter, Marotta: “Rinnovi? Aspettiamo la fine della stagione”

Il dirigente dell’Inter parla anche di calciomercato. Questi sono giorni caldi per il rinnovo di Bastoni, ma non è l’unico che potrebbe mettere nero su bianco a breve. E’ pronto, infatti, anche il nuovo contratto di de Vrij.

Ma gli annunci ufficiali non arriveranno a breve. Servirà aspettare: “Questo lunedì non faremo annunci, aspettiamo la fine della stagione – prosegue Marotta -. Tutti questi ragazzi meriterebbe dal cuore il rinnovo, poi entra in gioco la razionalità. Nomi? Tutti ragazzi sono meritevoli di rinnovo, affronteremo con i miei collaboratori tutte le situazioni con grandissimo rispetto per tutti”.