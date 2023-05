Bastoni, festa doppia: in conferenza annuncia il rinnovo con l’Inter

Alessandro Bastoni interviene in conferenza stampa per parlare del match e dare anche l’annuncio del rinnovo con l’Inter

Per l’Inter arriva l’ennesimo trofeo, con Alessandro Bastoni che ormai è diventato uno dei simboli principali dei nerazzurri. Non a caso le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di tanti club, anche all’estero, ma la sua volontà pare abbastanza chiara.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia, il difensore classe ’99 fa il punto proprio sul rinnovo di contratto e fondamentalmente ‘annuncia’ la firma: “Ho sempre detto che sto bene qua e non mi sono mai nascosto. Sappiamo sia io che la società le nostre volontà. Siamo sulla stessa linea d’onda, non è ancora fatta ma penso proprio che continueremo insieme e sono molto felice di questo”. Una festa doppia, con Bastoni decisamente sorridente davanti ai microfoni.

🎙️#Bastoni annuncia il rinnovo: "Ho sempre detto che sto bene qua e non mi sono mai nascosto. Sappiamo sia io che la società le nostre volontà. Siamo sulla stessa linea d'onda, penso che continueremo insieme e sono molto felice di questo"⚫️🔵#FiorentinaInter @calciomercatoit — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 24, 2023

Poi sul finale di stagione: “Noi stanchi? E da cosa si vede? Siamo allenati per giocare ogni tre giorni, siamo professionisti, abbiamo uno staff competente. Vincere aiuta a vincere e questa vittoria ci dà energie per affrontare l’Atalanta, sappiamo quanto è importante per noi così come la finale di Champions. Le energie si trovano da sole e non vedo problemi”. C’è qualcosa però da migliorare: “Il nostro limite di quest’anno è stato fare fatica con le squadre più piccole. Un processo di crescita da fare l’anno prossimo per lottare per il campionato. Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere contro chiunque. Il mister ci lascia tranquilli sapendo questo. All’interno dello spogliatoio c’è sempre stata grande onestà e chiarezza, ci siamo incontrati tante volte per capire cosa non andasse. Quando un compagno sbaglia bisogna aiutarlo e non allargare le braccia. Qui è stata la svolta. Siamo uno spogliatoio di uomini veri e affrontiamo tutti i problemi”.