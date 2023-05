Inter, errore carissimo: ‘anticipato‘ l’attacco titolare della finale

In occasione della sfida con il Manchester City, è arrivata l’investitura definitiva. Ecco quanto riferito ai microfoni di TV PLAY

Pur non rendendosi protagonista di una prestazione scintillante nella finale contro la Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita ad impreziosire la propria bacheca sollevando un altro trofeo. La doppietta che ha contribuito a regolare i “Viola” e a consegnare la Coppa Italia nella mani dei nerazzurri è stata griffata nuovamente da Lautaro Martinez.

Il bomber argentino sta vivendo un periodo di forma che definire entusiasmante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Il “Toro” è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle, aiutandola nei momenti più difficili. I due squilli con i quali l’attaccante sudamericano ha matato la Fiorentina sono messaggi indirizzati anche al Manchester City, prossima avversaria nella finale di Champions League. Tuttavia l‘Inter dovrà anche consolidare il quarto posto nelle prossime uscite di campionato. Il match con l’Atalanta, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria di configurarsi come l’ultima spiaggia per gli orobici. Nel corso delle prossime uscite ufficiali, però, Inzaghi non potrà alternare tutto il suo parco offensivo, alla luce dell’infortunio accorso a Correa.

Inter, Frey sicuro: “Lautaro Martinez-Lukaku titolari contro il City

Con Lautaro Martinez titolare inamovibile, è scattato dunque il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per capire chi completerà l’attacco titolare dell’Inter nella finale di Champions League. Il bosniaco, non apparso al top della forma, ha avuto anche uno scambio di battute piuttosto animato con Inzaghi una volta sostituito. Atteggiamento messo in evidenza anche da Sebastian Frey, che nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY ha espresso il suo punto di vista.

Ecco quanto dichiarato da Frey: “Ho visto un episodio che mi ha lasciato sorpreso. Ero proprio davanti. Dzeko è stato sostituito, e posso capire che non sia contento. Fin qui non c’è problema. È andato in panchina senza salutare Inzaghi. È andato in panchina e ha iniziato a scalciare. Inzaghi ha provato a cercare un dialogo, ma non lo ha trovato. Poi gli hanno detto di tornare indietro: non ho capito questo nervosismo eccessivo.”

Frey ha quindi chiosato: “Sono un grande sostenitore di Dzeko: è un giocatore importante. Ma viste le condizioni fisiche, allo stato attuale, se dico Lautaro Martinez-Lukaku per Istanbul non dico una tavolata.”