Tegola Inzaghi, infortunio in attacco. UFFICIALE: finale a rischio

Simone Inzaghi rischia seriamente di rinunciare a uno dei suoi attaccanti nella finale di Istanbul: ufficiale il ko muscolare

Se da una parte Simone Inzaghi può recuperare qualche pezzo importante per la finale di Champions League, in questi minuti l’Inter perde invece un’altra pedina. Mkhitaryan e Skriniar infatti saranno a disposizione per il big match di Istanbul, sperando di ritrovare pure qualche minuto di gioco in una partita precedente.

Due calciatori fondamentali, con lo slovacco che non c’è quasi mai stato negli ultimi mesi, a maggior ragione dopo l’operazione. E l’armeno che è stato uno dei principali artefici del percorso trionfale dell’Inter. Ma Simone Inzaghi per il 10 giugno dovrà rinunciare a un attaccante come Joaquin Correa. L’argentino infatti – come riporta la nota ufficiale dei nerazzurri – “si è sottoposto a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. Un infortunio muscolare che rischia di fargli chiudere seriamente in anticipo la stagione. Correa starà fermo almeno un paio di settimane, il che vuol dire altissimo pericolo forfait contro il Manchester City.