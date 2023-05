Cambio e polemiche: scintille sulla panchina dell’Inter

E’ successo al 14esimo del secondo tempo del match dell’Olimpico: ecco cosa è successo tra il calciatore e l’attaccante

E’ durata poco meno di un’ora la partita di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, che nel corso del primo tempo di Fiorentina-Inter, si è reso protagonista in negativo, sbagliando un gol che non sembra così difficile, è stato sostituito al 59′ da Simone Inzaghi, che ha deciso di mandare in campo Romelu Lukaku.

Il cambio non è piaciuto a Dzeko, che non l’ha presa per nulla bene. Qualche parola di troppo da parte dell’ex Roma, poi è stato il tecnico ad avvicinarsi per stringergli la mano. C’è stato così un piccolo confronto, con l’attaccante che sperava di poter giocare un po’ di più e magari incidere, come gli è successo in passato.