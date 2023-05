Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 26 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 26 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura all’allenatore del momento, Simone Inzaghi. La sua Inter ha trionfato nuovamente in Coppa Italia e punta la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. In casa Milan, invece, si pensa già al futuro e al calciomercato estivo: nel mirino c’è Frattesi del Sassuolo per il centrocampo.

La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata al Napoli ed alle situazioni riguardanti Giuntoli e Spalletti. De Laurentiis tiene in stand-by il direttore sportivo, promesso alla Juventus, ed è già al lavoro per il sostituto di Luciano Spalletti. Il sogno è Luis Enrique.

Infine, Tuttusport titola “pressione al Max”. La società si aspetta un segnale forte contro il Milan, sono tutti sotto esame. Allegri deve dimostrare di avere ancora in mano la Juve. Sullo sfondo Thiago Motta, Tudor e non solo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 26 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, per il quotidiano Marca è imminente l’arrivo di Bellingham al Real Madrid. Il gioiello inglese del Borussia Dortmund si avvicina ai Blancos. Infine, in Inghilterra spazio al campo: il Manchester United travolge il Chelsea e conquista la qualificazione alla prossima Champions League.