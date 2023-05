Niente rinnovo con la Juve: Di Maria tentato dal ‘tradimento’

L’attaccante argentino in scadenza di contratto con i bianconeri vorrebbe rimanere in Europa per un’altra stagione

Non è andata secondo le aspettative la prima (e probabilmente ultima) stagione di Angel Di Maria in Italia. ‘El Fideo’, ingaggiato la scorsa estate a costo zero dopo un lunghissimo corteggiamento da parte della Juventus, non è riuscito ad avere quella continuità che alla Continassa si sarebbero aspettati da un calciatore della sua esperienza.

A complicare la sua avventura in bianconero, oltre alle numerose vicende extra calcistiche che inevitabilmente hanno inciso sull’annata juventina, è stato anche il Mondiale disputato nel bel mezzo della stagione. Un torneo che Di Maria – come tutti gli argentini – attendeva con grande entusiasmo e che gli ha tolto parecchie energie sia fisiche che mentali. Ad ogni modo, come raccontato da Calciomercato.it, questa potrebbe essere stata la sua unica stagione in maglia bianconera.

Se da una parte l’entourage del calciatore ha iniziato a nutrire più di un dubbio sulla permanenza dell’ex Psg a Torino, dall’altra non sono mancate da parte del club bianconero profonde riflessioni sul suo ruolo all’interno della rosa. Da qui lo stallo tra le parti sul rinnovo e la possibilità più che concreta di arrivare senza alcun accordo alla scadenza annuale del 30 giugno 2023.

Calciomercato Juve, Di Maria sondato dal Barcellona: tutte le opzioni

Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, una volta lasciata la Juventus, Di Maria vorrebbe valutare innanzitutto le offerte provenienti dall’Europa.

Prima di tornare in Argentina, l’esterno vorrebbe vivere un’altra importante esperienza in una formazione di primissimo livello. In questo contesto si incastra il sondaggio effettuato dal Barcellona che, dopo aver già sfiorato il suo ingaggio la scorsa estate, sarebbe pronto a tornare alla carica per l’ex Real Madrid. In casa blaugrana vi è infatti la convinzione di poter utilizzare Di Maria anche come carta per favorire il ritorno in Catalogna del suo grande amico Leo Messi.

Decisiva, in tal senso, sarà la volontà dello stesso Di Maria. All’esterno argentino, che nelle ultime settimane ha ricevuto anche il forte interesse del Galatasaray, non dispiacerebbe neanche poter tornare al Benfica per chiudere definitivamente una lunghissima parabola nel calcio europeo iniziata proprio con le ‘Aquile’ nel lontano 2007.