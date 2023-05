Luis Enrique arriva in città: accordo chiuso

Luis Enrique è il favorito per la panchina e le parti in causa starebbero trattando per sistemare tutto: il club ha deciso, c’è l’accordo

Il valzer degli allenatori è nell’aria. L’ex CT della Spagna, Luis Enrique, appare ancora libero dopo la deludente avventura al Mondiale in Qatar e sicuramente si tratta di un nome che alletta non poco. L’ex Barcellona, dal canto suo, non vede l’ora di ributtarsi nella mischia, tornando ad allenare tutti i giorni una squadra di club.

Un qualcosa che non era possibile in ambito di Nazionale. Ma dove potrebbe proseguire la carriera del classe ’70 (53 anni compiuti lo scorso 8 maggio)? Negli scorsi giorni si è parlato di un potenziale ritorno in Serie A, in particolare al Napoli targato Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, infatti, sembrano destinati ad interrompere il rapporto lavorativo con mister Luciano Spalletti. Il rapporto tra il tecnico di Certaldo e il patron dei partenopei si è incrinato, nonostante la strepitosa cavalcata in campionato che ha portato al terzo Scudetto.

Di conseguenza, la società si vede costretta a guardarsi attorno, alla ricerca di un valido sostituto che sia in grado – almeno sulla carta – di raccogliere la pesante eredità che presumibilmente lascerà Spalletti. E quello di Luis Enrique è un nome che stuzzica la fantasia dei Campioni d’Italia, ma il destino pare spingerlo verso un altro lido ben più prestigioso. Stando a quanto si apprende da ‘Psgcommunity.com’, infatti, lo spagnolo sarebbe la scelta numero uno di Al-Khelaifi per la panchina del Paris Saint Germain.

Sprint PSG per Luis Enrique: la Serie A si allontana

Sempre secondo la fonte citata, il trainer di Gijon è atteso a Doha nei prossimi giorni, segno dell’intenzione del club parigino di accelerare le pratiche e chiudere la trattativa abbastanza in fretta, con Christophe Galtier che a quanto pare ha i giorni contati ormai.

Le parti in causa, inoltre, avrebbero già concordato un pre-contratto, attraverso un incontro positivo tra Victoriano Melero, segretario generale del PSG, e Luis Enrique appunto. Si raffredda decisamente, dunque, la pista relativa a José Mourinho, il quale non sembra essere una priorità della compagine transalpina al contrario dell’ex CT. E il Napoli è avvisato.