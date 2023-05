Juve-Milan la scelta su Milinkovic-Savic: scambio alla pari

La redazione di Calciomercato.it ha proposto un nuovo sondaggio, quest’oggi relativo al futuro di Sergej Milinkovic-Savic: la scelta fatta dai tifosi

Il campionato si avvia alla sua naturale conclusione ed è già tempo di iniziare a lavorare sul mercato del futuro. In casa Lazio c’è grand gioia per il ritorno in Champions League già matematicamente ottenuto, ma presto bisognerà fare i conti col destino incerto di Sergej Milinkovic-Savic.

Il contratto del centrocampista serbo classe 1995 scadrà fra poco più di un anno: il 30 giugno 2024, e qualora non arrivasse un rinnovo l’addio nei prossimi mesi potrebbe anche prendere corpo. Le parole di Tare dei giorni scorsi lasciano aperte a qualunque tipo di soluzione, con diversi club pronti a farsi sotto.

Nove gol e ben otto assist nella stagione di Milinkovic-Savic, che si conferma tra i migliori centrocampisti dell’intera Serie A. A 28 anni potrebbe quindi essere arrivato anche il momento per lui di tentare eventualmente fortuna altrove.

Calciomercato, il miglior scambio per Milinkovic-Savic: la scelta dei tifosi

La situazione contrattuale è invitante per le pretendenti, anche se Lotito nel corso degli anni ha sempre dimostrato di valutare in modo importante il proprio gioiello della mediana. In Italia piace soprattutto a Milan e Juventus, e non vanno esclusi colpi di scena.

A tal proposito la redazione di Calciomercato.it ha proposto un nuovo sondaggio quest’oggi relativo proprio al futuro del ‘sergente’ di cui si è parlato con insistenza. Lotito potrebbe essere costretto ad ‘accontentarsi’ di una cifra più bassa rispetto al passato e vi abbiamo chiesto la preferenza su un eventuale scambio.

Col 37% delle preferenze la spunta un cambio di maglia alla pari con Kulusevski (che potrebbe tornare alla Juve). Rebic più 25 milioni a seguire, mentre sono più distanti affari basati su soldi e scambi con i vari Rovella e Pobega.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su Twitter da Calciomercato.it: