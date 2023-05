Tare parla chiaro: Milinkovic-Savic via, c’è l’annuncio

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato del futuro suo e di Milinkovic-Savic: doppio annuncio del dirigente

La Lazio è in Champions League. La penalizzazione della Juventus ha certificato l’aritmetica qualificazione dei biancocelesti e a commentare il prestigioso risultato è stato il direttore sportivo Igli Tare.

A ‘Sky’, il dirigente ha parlato di “enorme soddisfazione” e di un risultato che deriva dal lavoro di allenatore, giocatori e società. Sul rapporto con Sarri, invece, ha affermato: “Ci siamo regalati i guantoni da pugile ad inizio anno: con lui ho un rapporto diverso rispetto a quello con Inzaghi, ma la stima è totale. Lo abbiamo voluto con Lotito alla Lazio e non è stato mai in discussione. Siamo due caratteri forti ma ci unisce il bene della Lazio e ognuno ha dato il suo contributo a suo modo”.

Tare è in scadenza di contratto a fine anno e parla così del suo futuro: “Qui ho vissuto 18 anni e sono nati i miei figli: c’è un legame che durerà per sempre. Tra un mese scadrà il contratto – ha aggiunto – e servirà parlare con il presidente. Penserò bene al futuro. Passare quindici anni in una società sono tanti: è giusto fare un resoconto di tutto e prendere la decisione più giusta per me e per la società. Io credo di essere chiaro con le mie idee”.

Calciomercato Lazio, Tare su Milinkovic: “Può succedere di tutto”

Infine, nella sua intervista Igli Tare si è soffermato anche sul futuro di Milinkovic-Savic: con il contratto in scadenza nel 2024, per molti questa potrebbe essere l’estate dell’addio.

Tare non smentisce: “Ci siederemo al tavolo per chiarire per il bene di tutti. Il ragazzo ha stima nei confronti della società. Può succedere di tutto, anche che sia ceduto ad un altro club”.