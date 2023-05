Via libera di Zhang: 30 milioni (e scambio) per l’erede di Skriniar

Il presidente Zhang ha assicurato un’Inter competitiva anche per la prossima stagione: le mosse in difesa per rinforzare lo scacchiere di Inzaghi

Nuovo trofeo in bacheca per l’Inter, con Simone Inzaghi che non sbaglia un colpo nelle coppe. I nerazzurri bissano il trionfo dello scorso anno in Coppa Italia, superando stavolta in rimonta la Fiorentina.

Inzaghi apre al rinnovo, mentre Zhang lo blinda in panchina allineandosi al pensieri dell’Ad Marotta sul futuro del tecnico piacentino. Continuità alla guida tecnica, con il presidente che sul mercato ha promesso un’Inter ancora più competitiva per la prossima stagione nonostante una situazione non floridissima per le casse della società. Gli oltre 100 milioni di euro arrivati dalla Champions League fanno respirare il bilancio della proprietà e guardare con maggiore fiducia ai prossimi investimenti. Basilare saranno i rinforzi nel settore arretrato del campo, considerando l’addio a giugno di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, obiettivo Christensen per il dopo Skriniar

Lo slovacco potrebbe recuperare per le ultime gare della stagione ed è essere disponibile per la finalissima di Champions contro il Manchester City, prima di salutare Milano per approdare al Paris Saint-Germain.

Serve un innesto di spessore davanti in difesa e, oltre al gioiello dell’Atalanta Scalvini, un profilo tenuto in forte considerazione sarebbe Andreas Christensen come riporta il ‘Mundo Deportivo’. Il nazionale danese già in passato era stato accostato all’Inter e al Barcellona non ha un posto da titolare garantito (che avrebbe invece nello scacchiere di Inzaghi) nonostante una stagione positiva dopo lo sbarco la scorsa estate in Spagna. L’ex Chelsea è sotto contratto fino al 2026 e ha un prezzo intorno ai 30 milioni di euro. Valutazione onerosa, ma sul quale si può ragionare con l’inserimento anche di alcune contropartite. Non è un mistero infatti il corteggiamento del Barça per Brozovic (occhio in quel caso pure a un possibile scambio con Kessie), oltre le sirene per Correa e Onana. Da capire comunque se Xavi darà il via libera per Christensen, considerato dal tecnico un elemento importante per il pacchetto difensivo dei campioni di Spagna.