Zhang ‘piglia tutto’: l’annuncio sulla Champions

Al termine della finale di Coppa Italia, Steven Zhang, ha così commentato la nona vittoria nerazzurra nella competizione nazionale

In una notte di finali, di coppe e di campioni, parafrasando Antonello Venditti che allo Stadio Olimpico è di casa, l’Inter trionfa per 2 a 1 contro la Fiorentina e si aggiudica la sua nona Coppa Italia. E’ il quinto titolo dell’era di Steven Zhang e questo lo porta ad essere il terzo presidente nerazzurro più titolato di sempre.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita della finale, Zhang entusiasta ha commentato i risultati ottenuti dalla sua squadra, commentando anche in maniera piuttosto sorprendente, la prossima finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Zhang: Di Istanbul non parlerò fino a quel giorno”

“Sono al mio quinto titolo con l’Inter e sono veramente orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo una mentalità vincente, che si è formata su basi solide e con l’aiuto di tutti, dai calciatori, allo staff e alla dirigenza.”

Così Zhang ha commentato l’ennesimo successo della sua Inter ma al momento delle domande sula finale di Champions League, ha preferito schivarle e non rispondere:” La concentrazione è tutta sulla prossima partita di campionato. Di Istanbul se ne parlerà il giorno della finale. Per me l’Inter è coraggio e vedere che in sette anni siamo arrivati a giocare finali e vincere coppe, mi rende ancora più orgoglioso del lavoro svolto da tutti”.