Juve, pietra tombale su Allegri: “Ieri Elkann lo ha esonerato”

Massimiliano Allegri sul banco degli imputati dopo il crollo di Empoli: in bilico il futuro sulla panchina della Juventus del tecnico livornese

Juventus penalizzata di dieci punti in classifica e praticamente fuori dalla Champions League per il prossimo anno. E’ uno dei momenti più complicati della storia recente dei bianconeri, che devono fare i conti anche con la situazione in panchina di Massimiliano Allegri.

Dopo il crollo di Empoli scricchiola la panchina del tecnico livornese e alla Continassa saranno giorni di riflessione sul suo futuro alla guida della ‘Vecchia Signora’. Nonostante le conferme (anche di facciata) del CFO Calvo, la posizione di Allegri è sotto la lente d’ingrandimento e non sono da escludere colpi di scena al termine del campionato. Difficile che il mister ex Milan e Cagliari si dimetta, forte anche di un contratto oneroso da oltre 7 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni.

Calciomercato Juventus, Damascelli non ha dubbi su Allegri: esonero in vista

Diversi i nomi in caso di divorzio con Allegri: da Tudor a Palladino, passando per Dionisi, Thiago Motta e Gasperini.

Intanto nelle scorse sull’argomento è intervenuto John Elkann che si è soffermato sul momento difficile della Juve e del suo tecnico: “Ho parlato con il nostro allenatore Max Allegri. Sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa sul campo”, ha sottolineato l’Ad di Exor (controllante della società bianconera). Esternazioni che, stando a Tony Damascelli, sarebbero la pietra tombale sul matrimonio tra la Juve e Allegri: ”Le parole di Elkann sono chiare. Ieri Allegri è stato esonerato da Elkann, gli restano due partite. Basta leggere con intelligenza le sue ultime dichiarazioni – ha chiosato il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – Le interviste di Allegri dopo Empoli e Siviglia non sono andate giù alla proprietà, c’è una situazione di scollamento: nessun giocatore lo ha salutato uscendo dal campo nell’ultima partita. Lo stipendio di Allegri verrà risolto, ci penserà Elkann, non è un problema dei soci”.