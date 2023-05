Accordo con Allegri: rescissione e sostituto in rampa di lancio

Confronto tra la Juventus e Allegri, c’è una via per l’addio anticipato: sono quattro gli allenatori che potrebbero sostituirlo

I due anni di Massimiliano Allegri non sono stati all’altezza dei precedenti cinque passati sulla panchina bianconera. La solidità e la spietatezza di quella Juventus non si è più rivista, così come non si sono più rivisti trofei a Torino.

Non è un mistero che nelle ultime giornate la società, compreso il proprietario John Elkann, ed il tecnico livornese si stiano confrontando per prendere una decisione definitiva sul futuro del club. Il progetto tecnico di Massimiliano Allegri non è più saldo come era qualche tempo fa e ora si starebbe tratteggiando uno scenario clamoroso: non è da escludere un accordo per un addio anticipato.

Divorzio anticipato tra la Juve e Allegri: corsa a 4 per la panchina

Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’ viene rivelato come non sia da escludere un divorzio anticipato tra la Juventus e Massimiliano Allegri: in quel caso, al tecnico livornese potrebbe essere riconosciuto solamente un’altra annualità di stipendio.

Allegri nel post partita della disfatta contro l’Empoli ha dichiarato di non voler passare da “vigliacco”, lasciando il club nel momento di massimo bisogno. Sarebbe completamente diverso, invece, se la società decidesse di virare su un altro profilo per la panchina: un tecnico giovane con idee fresche, per costruire la risalita della Juventus. In quel caso, anche Allegri sarebbe disposto a fare un passo indietro. Per la panchina della ‘Vecchia Signora’, poi, sono 4 i profili seguiti con maggiore attenzione e tutti hanno un aspetto in comune: sono allenatori giovani e in rampa di lancio.

Sulla lista della Juventus per sostituire Allegri c’è innanzitutto Igor Tudor, che ha già allenato i bianconeri in qualità di vice di Andrea Pirlo e che a Marsiglia ha dimostrato di essere uno dei tecnici più interessanti sul panorama europeo. Attenzione, poi, ai profili in Serie A. A partire da Raffaele Palladino, che proprio con la vittoria contro la Juve ha iniziato la sua carriera da allenatore e che ha fatto grandi cose con il Monza. Dall’Emilia, invece, arrivano gli altri due: Alessio Dionisi e Thiago Motta sono due profili graditi sotto la Mole. Insomma, la Juve guarda alla nouvelle vague della panchina per sostituire Massimiliano Allegri.