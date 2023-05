Vlahovic insieme a Spalletti: l’annuncio cambia tutto

Giornata intensa per la Juventus sotto tutti i punti di vista: dal campo alle vicende extra. A fare il punto Massimo Orlando che si è soffermato anche su Vlahovic

E’ stato il giorno della verità per la Juventus. Ieri i bianconeri hanno incassato la nuova penalizzazione, con la Corte d’Appello Federale che le ha inflitto dieci punti di penalizzazione. Sul campo, invece, è arrivata la sconfitta pesante contro l’Empoli (4-1) che spegne le speranze Champions.

Inevitabile quindi provare ad analizzare le vicende nella sua interezza e anche proiettarsi al futuro, provando a capire quel che è stato e quel che potrà essere per la Juventus, al netto – è doveroso ricordarlo – di quel che potrà accadere nell’ambito della giustizia sportiva.

In generale l’ambiente complessivamente non vive un momento di grande serenità, come evidenziato anche dall’ex calciatore Massimo Orlando a TvPlay: “C’è un po’ di nervosismo come dimostrato dall’uscita di Allegri su Szczesny”. Allegri è in bilico e le tante critiche nei suoi confronti si riflettono anche attraverso il rendimento di alcuni top come Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Orlando su Vlahovic: “Un allenatore come Spalletti potrebbe risollevarlo”

La seconda avventura di Allegri alla Juventus non ha portato in dote trofei in due anni, e soprattutto non ha ricavato il massimo rendimento da molti big. Uno su tutti proprio Dusan Vlahovic, poco prolifico e spesso avulso da un gioco poco premiante.

A tal proposito non sono mancate critiche aspre da parte dello stesso Orlando: “Vlahovic? Con Allegri soffre molto perché lui non dedica molto al gioco offensivo. Un allenatore come Spalletti, che fa giocare la squadra, potrebbe risollevarlo. Quest’anno l’ho visto veramente male, ha dato davvero l’impressione di essere impaurito. Ci vuole qualcuno che punti davvero su di lui”.

Per Orlando l’uomo giusto per riportare Vlahovic in quota sarebbe Spalletti, il tecnico campione d’Italia che ha riportato lo scudetto a Napoli. I numeri del serbo in stagione sono eloquenti: 14 gol e 4 assist tra tutte le competizioni.