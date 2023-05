UFFICIALE Plusvalenze Juve: ecco la nuova penalizzazione

Dopo tanti rumors ed una lunga giornata è arrivata la sentenza ufficiale della Corte d’Appello Federale in merito al caso plusvalenze che ha visto coinvolta la Juventus

La stagione della Juventus è stata caratterizzata da una serie di problematiche che hanno toccato sia il campo che la società. Sul terreno di gioco sono arrivate tante critiche e risultati al di sotto delle aspettative, mentre al di fuori le vicende legate al club tengono banco da una manciata di mesi.

Focus in particolare sul caso plusvalenze che aveva portato lo scorso gennaio, ad una iniziale penalizzazione di 15 punti in classifica, prima poi di rimodulare il tutto. Il secondo grado di giustizia sportiva, su indicazione del Collegio di garanzia del Coni, aveva quindi il compito di mettere un punto definitivo sulla vicenda.

Juventus, UFFICIALE: dieci punti di penalizzazione. Ecco la nuova classifica

È stata, in questo senso, una giornata lunghissima per la Juventus che ha atteso finora il verdetto della Corte d’Appello Federale sulla nuova penalizzazione relativa al caso plusvalenze. Il dibattimento è stato presieduto da Ida Raiola, e l’esito che ne è emerso ha portato a dieci punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato dalla FIGC sul proprio sito in questi minuti.

Nel dispositivo, inoltre, viene specificato che sono stati prosciolti dalle incolpazioni Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

Ecco, dunque, la nuova CLASSIFICA della Serie A, in attesa del risultato di Empoli-Juventus: Napoli punti 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus** 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 45, Sassuolo 44, Empoli* 39, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e dieci punti di penalizzazione