“Ognuno per conto suo”: Allegri ha perso la Juve

La penalizzazione e la sconfitta di Empoli, acuiscono i problemi della Juventus di Massimiliano Allegri: spogliatoio nel caos

La penalizzazione di dieci punti in classifica, arrivata a pochi minuti dal fischio d’inizio di Empoli-Juventus, ha sicuramente pesato anche sul campo, dove la squadra di Massimiliano Allegri è stata schiantata.

4-1 il risultato finale, unica gioia il ritorno al gol di Federico Chiesa. E una situazione decisamente complicata all’orizzonte, col processo per il filone stipendi e partnership che vedrà la partenza il prossimo 15 giugno. Al termine della partita, Allegri non le ha mandate a dire: “L’aspetto psicologico è fondamentale, ad un quarto d’ora dalla partita eravamo secondi in classifica, poi ci siamo ritrovati settimi. Mi auguro che finisca questa storia perché è uno stillicidio. Decidano la Juventus dove deve stare e finiamola”.

Parole decisamente forti che denotano un clima pesante all’interno dello spogliatoio, sia per l’aspetto sportivo che per quello extra campo. A prescindere da questo, però, si moltiplicano le voci contrarie ad una permanenza dell’allenatore livornese sulla panchina della Juventus, nonostante un oneroso contratto valido fino al 30 giugno 2025. Anche i giocatori sembrano averlo un po’ abbandonato e la polemica a mezzo stampa con Szczesny non fa altro che dare adito a queste indiscrezioni che circolano.

“Giocatori contro l’allenatore”: spaccatura con Allegri

Sull’argomento sono intervenuti diversi opinionisti e tutto sembrano andare verso la stessa direzione. Queste le parole dell’ex calciatore Roberto Pruzzo: “Allegri non ha più in mano la situazione e lo spogliatoio, le ultime prestazioni dei big vanno in questa direzione – ha detto a ‘Radio Radio’ – Il caso Szczesny è indicativo, ognuno ormai va per conto proprio”. È d’accordo anche il giornalista Sandro Sabatini: “È palese che Di Maria (che, come raccontato da Calciomercato.it, è arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare e ha messo in stand by la trattativa per il rinnovo, ndr) si sia messo contro l’allenatore. Gli altri correvano, lui camminava. Da quando gli è stato fatto notare che Allegri non era soddisfatto di lui, si è praticamente fermato”. Infine, la chiosa del commentatore televisivo Fernando Orsi: “Allegri dovrebbe fare un passo indietro, servono persone nuove. La Juve deve voltare pagina”. Adesso si attendono le prossime mosse della società nelle aule del tribunale, mentre sul campo la situazione sembra definitivamente compromessa.