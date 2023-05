Napoli, Moggi: “Spalletti via? Con De Laurentiis vanno d’accordo in pochi” | ESCLUSIVO

Calciomercato.it intervista Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juve fra gli altri: le parole sul futuro di Spalletti e sul campionato “anomalo”.

Dopo 33 anni, il Napoli riporterà sulla maglia il tricolore, a seguito della vittoria dello Scudetto. Nel 1990 c’era Maradona a guidare la banda azzurra, ma tra i manager della società c’era anche l’astuto Luciano Moggi, che si faceva strada in Serie A come uno dei migliori dirigenti italiani.

Calciomercato.it ha avuto il piacere di scambiare una stimolante chiacchierata con l’ex diesse del Napoli Luciano Moggi, nonché dirigente legato fortemente al mondo Juve. Nel corso dell’intervista, si è parlato anche dell’anomalia del campionato, che avrebbe…favorito Luciano Spalletti.

Moggi: “Campionato anomalo, Spalletti favorito”

Secondo Luciano Moggi, il campionato di Serie A è stato “anomalo” a causa della pausa per il Mondiale: “Stagione divisa in due parti, come accade in Russia, e questo ha favorito in qualche modo Spalletti, che in passato ha allenato lo Zenit“.

L’ex dirigente sportivo ha proseguito la sua analisi: “Il Napoli nella prima parte del campionato ha preso maggior vantaggio sulle altre perché correva di più. Ha fatto una preparazione leggera e ha acquisito autostima per tutto il resto della stagione”. Ed è tutto merito di Spalletti, che sapeva perfettamente a cosa andava in contro in questa strana annata, data la lunga sosta per la Coppa del Mondo.

Napoli, Spalletti resta! Moggi è sicuro: “C’è la clausola”

Proprio a proposito del mister azzurro, Moggi ha rilasciato a Calciomercato.it il suo punto di vista sul futuro della panchina del Napoli: “Se Spalletti dovesse andare via, dovrà dare le dimissioni perché è stato esercitato un diritto del Napoli per un altro anno, però c’è la clausola che se dà le dimissioni non potrà allenare per 12 mesi. Il mio pensiero è che resta a Napoli, a meno che non ci siano stati screzi con De Laurentiis. E non è difficile che non sia andata così, visto che pochi vanno d’accordo con il presidente“. Oltretutto, non mancano gli elogi al numero uno partenopeo: “De Laurentiis è uno che sa dirigere l’azienda e l’ha dimostrato nel bilancio e nella qualità della squadra”. Insomma, un’eventuale freddezza tra ADL e Spalletti – di cui si parla da giorni – potrebbe facilmente essere “appianata” per Luciano Moggi.

Ma nell’eventualità del possibile addio del tecnico di Certaldo, Moggi non sponsorizza alcun nome e dà una lezione di calcio: “Per trovare un allenatore che abbia vita facile e che sappia allenare il gruppo squadra, bisogna sapere le caratteristiche della formazione ed evitare nomi altisonanti se questi non si adattano al gruppo. La scelta del mister non è il nome, ma è una caratteristica“.