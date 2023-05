Napoli, senti Capozucca: “Gasperini è tra i migliori! Scalvini pronto per un top club” | ESCLUSIVO

Da Gasperini al mercato, tutto ruota attorno al Napoli: le parole del dirigente Capozucca, grande amico del tecnico dell’Atalanta.

Le strade tra Spalletti e il Napoli presto potrebbero dividersi. Il tecnico è stato piuttosto chiaro al termine della sfida contro l’Inter. Pur non avendo esplicitamente dichiarato di chiudere la sua esperienza alla fine di questa stagione, ha lasciato intendere di non sentirsi all’altezza di poter garantire altri successi a questa piazza così esigente.

Tanti i nomi dei possibili sostituti di Spalletti, a partire da Gian Piero Gasperini, attuale mister dell’Atalanta. Ha un contratto con i bergamaschi con scadenza al 2024, ma le possibilità di cambiare aria sono aumentate nelle ultime settimane. E proprio in merito ad un suo possibile approdo in azzurro – attualmente solo una suggestione – noi di Calciomercato.it abbiamo contattato Stefano Capozucca, ex diesse del Genoa e del Cagliari, che conosce benissimo il mister.

Capozucca: “Napoli non è un problema per Gasperini”

Nel corso della carriera, Gasp ha preferito utilizzare specialmente la difesa a tre. Un suo marchio di fabbrica. Il Napoli, invece, predilige l’uso di uno schema con una linea a quattro e ha gli interpreti giusti per un modulo con queste caratteristiche. Non è un ostacolo per Capozucca: “Gasperini ha lo spirito per allenare qualunque club. Degli italiani, come Spalletti e Conte, è uno degli allenatori più bravi in Europa. Napoli non è un problema. Basti pensare che l’Atalanta ha sempre lottato per non retrocedere, è andato all’Atalanta e l’ha portata in Europa e…che Europa! Il suo calcio è divertente, particolare, un calcio che hanno apprezzato tutti”.

Una delle peculiarità dell’allenatore dell’Atalanta è la capacità di valorizzare i giovani. E il suo ex direttore sportivo ne riconosce le doti: “Ha sempre avuto i giovani e li ha fatti crescere. L’ultimo è Scalvini, pronto per un top club. Poi Bastoni, ora all’Inter…Di Gasperini si sprecano gli elogi! – Sottolinea Capozucca con grande sincerità – E’ tra i più bravi allenatori in circolazione”.

Cessione Osimhen e Kim, Capozucca tuona: “I contratti vanno rispettati”

Tra gli obiettivi del Napoli del futuro ci sarebbe anche Hojlund, centravanti moderno, dalle grandi doti atletiche e tecniche. Il danese è stato un valore per l’Atalanta in questa stagione, grazie alla lungimiranza di Gasperini. Alla suggestione di un trasferimento del bomber in azzurro, il dirigente ci risponde: “Il Napoli è attrezzato benissimo, non so chi perderà e di chi avrà bisogno. Saranno problemi di chi ci sarà a dirigere la parte tecnica e sportiva”.

E sul futuro di Osimhen e Kim-MinJae, entrambi al centro di rumors di mercato, Capozucca commenta: “I contratti vanno rispettati. De Laurentiis sa far rispettare alcune situazioni e non accetterà compromessi”. Insomma, Capozucca naviga nel mondo del calcio da tantissimi anni e sa bene che esistono momenti in cui è davvero difficile poter rinunciare a delle proposte economiche, ma gli accordi sono accordi e bisognerebbe dar credito a ciò che si firma.

L’elogio a Bellanova: “Avrà valore in futuro”

Nel corso della chiacchierata con l’ex direttore sportivo del Cagliari, abbiamo avuto modo di parlare anche di Raoul Bellanova, attuale tesserato dell’Inter che giocherà la finale di Champions League e che ha fatto parte del club rossoblu nella stagione 2021-22. Capozucca ci ha descritto così il ragazzo: “E’ particolare, ma ha delle grandi qualità. Ha bisogno di crescere sia caratterialmente che tecnicamente – suggerisce il dirigente – Però secondo me è un prospetto in futuro che avrà valore, un calciatore di affidamento per l’Inter”.

Infine, un’ultima battuta sui rumors che lo vedono protagonista di un accordo con il Pisa per diventare il nuovo ds del club toscano, che ha chiuso la stagione a metà classifica in Serie B. Capozucca, però, smentisce tutto: “Non è vero niente“. Insomma, nel suo futuro non c’è il Pisa.