Mercato pazzo: Lautaro-Osimhen, ‘due per uno’ clamoroso

Intreccio pazzesco con protagonisti i due migliori marcatori della Serie A, i bomber di Napoli e Inter. Ecco tutti i dettagli

Ventitrè gol Osimhen, venti Lautaro Martinez. I primi due marcatori della Serie A ‘rischiano’ di non giocare più… in Serie A nella prossima stagione. Tutta colpa, ovviamente, del mercato. Nella fattispecie della Premier League, un campionato ricco composto da club con budget notevoli. Quello dei top è quasi senza limiti.

Lautaro e Osimhen, un intreccio pazzesco è quello che paventa il giornalista turco Ekrem Konur. Da lui arrivano conferme sulle intenzioni del Chelsea di prendere un grande centravanti, nello specifico il nigeriano del Napoli già obiettivo concreto del Manchester United. I ‘Red Devils’ potrebbero arrivare a offrire la bellezza di 150 milioni di euro.

L’operazione tra United e azzurri non è comunque affatto scontata, ma è chiaro che se dovesse andare in porto obbligherebbe la società londinese a virare altrove. Altrove che ha, appunto, un nome e un cognome ben precisi: Lautaro Martinez.

L’Inter non vuole privarsi di uno dei ‘simboli’ della squadra, tuttavia la delicata situazione finanziaria in cui versa Zhang costringe Marotta a dover valutare eventuali grandi offerte. Per tutti i calciatori, big compresi.

Chelsea scatenato: Lautaro più un altro attaccante se salta Osimhen

Per far vacillare Inter, i ‘Blues’ dovrebbero proporre non meno di 80 milioni di euro per chi ha timbrato la qualificazione alla finale di Champions. Non è escluso che possano giocarsi la ‘carta’ Lukaku, considerato che i nerazzurri valutano la conferma del belga.

Il club di Todd Boehly è peraltro già interessato ad Andre Onana, la cui valutazione è sui 40 milioni. È noto comunque che Marotta e soci disdegnano offerte compresive di calciatori.

🚨Chelsea could make offers for Lautaro Martinez and Ivan Toney if they fail to sign Victor Osibmhen. 🔵#CFC pic.twitter.com/OmD1remhSl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 16, 2023

Tramontasse Osimhen, a detta della stessa fonte il Chelsea proverebbe ad acquistare non uno bensì due grandi attaccanti. Lautaro e Ivan Toney, 27enne anglo-giamaicano del Brentford. Come detto però, anche grazie agli introiti garantiti dalla finale Champions, l’Inter ha tutta l’intenzione di resistere, salvo offerte realmente indecenti.