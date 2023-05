Doppia pista per l’attacco: il Milan torna ad essere ‘olandese’

Le ultime sul possibile colpo in avanti in casa rossonera. Due nuove strade portano in Eredivisie: il punto della situazione

Con la Champions League un po’ più vicina, in casa Milan si guarda al futuro con maggiore ottimismo. L’eliminazione in semifinale, per mano dell’Inter, brucia ancora parecchio, ma in società sono pienamente consapevoli di quello che serve per migliorare una squadra che solo un anno fa conquistava lo Scudetto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per allungare una rosa che ha bisogno di alternative all’altezza dei titolari. Le attenzioni in estate saranno concentrate soprattutto al centrocampo e inevitabilmente all’attacco. Se i nomi per la mediana sono stati individuati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per quanto riguarda la situazione legata a Loftus-Cheek e Kamada, lo stesso non si può dire per l’attacco.

I profili finiti sulle scrivanie di via Aldo Rossi sono parecchi. Il Milan sta pensando di mettere a segno un doppio colpo, da affiancare a Giroud: un giocatore d’esperienza e un giovane importante a cui affidare l’attacco del futuro.

Si sta guardando tanto in Francia, con i nomi di Wahi e Balogun finiti sul taccuino della dirigenza, ma anche a due profili esperti come Arnautovic, e Morata. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i contatti per l’attaccante spagnolo si sono fatti più intensi, e non è da escludere che arrivi una svolta a breve. Ma attenzione anche ad una nuova duplice pista tutta olandese.

Calciomercato Milan, incontri in sede: Maldini e Massara a caccia del bomber

Come scritto ieri su queste pagine, è stata una giornata di incontri a Casa Milan. In via Aldo Rossi è arrivato Enzo Raiola, con il quale inevitabilmente si è parlato di mercato.

Il club rossonero, in realtà, ci informa che si è trattato solamente di una visita di cortesia. L’agente ha in Scuderia però giocatori che possono interessare al Diavolo. Non è da escludere così che sul piatto, come scritto, sia finito il profilo di Brian Brobbey. Il talentuoso attaccante dell’Ajax ha una valutazione sui 25 milioni di euro e in estate è pronto a spiccare il volo. Fino a questo momento sono stati 14 i gol realizzati in 44 presenze. Numeri chiaramente migliorabili, ma il giovane olandese classe 2002, sul taccuino degli scouts rossoneri ormai da anni, ha tutto per crescere ancora tanto.

Ma nelle ultime ore in orbita Milan è finito anche Santiago Gimenez. Si tratta di un talento messicano, di un anno più grande di Brobbey, che ha vissuto, di fatto, una stagione a timbrare il cartellino. E’ sbarcato in Europa, approdando al Feyenoord ad agosto, e ha così salutato il Cruz Azul, segnando cinque reti durante il mese di luglio. Con i biancorossi il feeling è scattato subito e fin qui i gol realizzati sono stati 23. La sua avventura può, però, chiudersi dopo un solo anno, perché il suo rendimento non è chiaramente passato inosservato. Il Milan si aggiunge di fatto ad una lunga lista di squadre che hanno mostrato interesse per lui, tra cui l‘Atletico Madrid e la Lazio.