HIGHLIGHTS | Juve penalizzata e sconfitta: Allegri crolla al Castellani

L’Empoli guidato da mister Paolo Zanetti, già salvo, travolge Massimiliano Allegri e la Juventus al Castellani, dopo la nuova penalizzazione

È appena arrivato un nuovo verdetto riguardante la Juventus. I bianconeri targati mister Massimiliano Allegri raccolgono una sonora sconfitta contro l’Empoli di Paolo Zanetti, fra le mura del Castellani. In tal senso, ovviamente, ha inciso parecchio l’altra sentenza, quella più importante.

Il riferimento è alla nuova penalizzazione inflitta al club bianconero dalla Corte d’Appello Federale, corrispondente a dieci punti in meno in classifica. L’annuncio della FIGC è giunto pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida di stasera e non poteva che condizionare notevolmente la prestazione di Dusan Vlahovic e compagni. Scatenato, invece, il sempreverde Francesco Caputo, che quest’oggi si è reso protagonista in positivo di una sontuosa doppietta. Ed è proprio l’ex Sassuolo ad aprire le danze, poco dopo il quarto d’ora di gioco.

Punizione di Bandinelli: Szczesny smanaccia, ma Milik entra in ritardo su Cambiaghi e l’arbitro Giovanni Ayroldi assegna il calcio di rigore alla compagine azzurra. Sul dischetto si presenta, appunto, Caputo, il quale è freddo dagli dagli undici metri e riesce a battere l’estremo difensore polacco, sebbene il portiere abbia indovinato l’angolo. Bastano solo tre minuti per il raddoppio dell’Empoli, che ha già conquistato la salvezza grazie al pareggio in extremis sul campo della Sampdoria di settimana scorsa.

Serie A, Empoli-Juventus 4-1: marcatori, classifica e highlights

Stavolta la firma ce la mette Luperto, che scarica il tap-in sotto la traversa dopo un corner di Fazzini. Nella ripresa la musica non cambia affatto e i cambi di Allegri, che inserisce – tra gli altri – Chiesa, Paredes e Di Maria, si rivelano totalmente inefficaci.

Al 47esimo l’Empoli mette a referto il tris. Segna ancora Caputo, che sfrutta alla grande un’ottima percussione di Akpa Akpro. Dopodiché, l’attaccante italiano beffa Szczesny con un tocco morbido. Inutile la rete siglata nel finale da Federico Chiesa, tornato finalmente al gol a distanza di diverso tempo dall’ultima volta. E nei minuti di recupero del secondo tempo c’è spazio pure per il poker di Roberto Piccoli. Insomma, pesantissimo ko per la Juventus e adesso la Champions è quasi un miraggio.

Empoli-Juventus 4-1: 18′ rig. Caputo (E), 21′ Luperto (E), 47′ Caputo (E), 85′ Chiesa (J), 90+3′ Piccoli (E)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus* 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 42, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*Dieci punti di penalizzazione