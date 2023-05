Dybala, allenamento e sensazioni positive: Budapest nel mirino | CM.IT

Paulo Dybala non è neanche in panchina per il match tra la Roma e la Salernitana: ecco come stanno le cose

L’assenza di Paulo Dybala dai convocati di Roma-Salernitana ha causato enorme preoccupazione nell’ambiente romanista. A nove giorni dalla storica finale di Europa League col Siviglia, il forfait della Joya è apparso come un fulmine a ciel sereno che, però, per fortuna dei giallorossi non sembra preannunciare una tempesta.

Tiago Pinto, direttore sportivo dei capitolini, ha dichiarato che l’attaccante non è della sfida perché “non si sentiva al 100%” e “sta lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle ultime gare della stagione”, una spiegazione logica visto il momento che vive la Joya. Il bruttissimo intervento di Palomino durante il match con l’Atalanta ha condizionato l’ultimo mese dell’ex Juve, che ha potuto disputare da allora soltanto 13 minuti nella gara d’andata col Leverkusen e 19 contro l’Inter. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in ogni caso, la novità di oggi non deve spaventare i tifosi. Dybala sta gestendo il suo recupero nel miglior modo possibile con l’obiettivo di giungere al 100% al 31 maggio, giorno della finale col Siviglia. Oggi ha deciso d’accordo con Mourinho e lo staff medico di evitare qualsiasi tipo di rischio, ma l’argentino si è comunque allenato, dando sensazioni positive. La tabella di marcia potrebbe prevedere, dunque, qualche minuto in campo contro la Fiorentina sabato prossimo, per acquisire ritmo in vista di mercoledì. Budapest è la sua unica ossessione. Come lo è stata Lusail.