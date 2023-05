Dybala out contro la Salernitana: Pinto svela tutto

Niente Roma-Salernitana per Paulo Dybala. Le motivazioni vengono spiegate direttamente da Tiago Pinto nell’immediato pre partita della gara

Formazione rivista per Josè Mourinho nella gara di oggi contro la Salernitana. Dopo gli impegni di coppa i giallorossi affrontano in casa i campani, e lo fanno senza Paulo Dybala, finito persino fuori dai convocati per la panchina.

A chiarire le motivazioni dell’assenza dell’argentino ci ha pensato Tiago Pinto intervistato da ‘Dazn’ nel pre partita: “Come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo, sta recuperando. Abbiamo un obiettivo che è quello di far arrivare i giocatori bene alla finale. Oggi Dybala non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di non farlo giocare. Sta recuperando e stiamo lavorando tutti insieme per cercare di portarlo nelle migliori condizioni alla fine della stagione”.

Occasione buona quella del pre partita contro la Salernitana per un chiarimento anche su Mourinho: “Se fosse vero tutto quello che è stato scritto, che non andiamo d’accordo o altre cose simili, non potremmo neanche mangiare insieme. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, poi ci sarà il momento giusto per parlare insieme di futuro”.