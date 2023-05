Pogba parla chiaro: sui social l’annuncio sul futuro

Dopo l’infortunio, Paul Pogba torna a parlare e lo fa facendo chiarezza sul suo futuro con la maglia della Juventus

La stagione attuale è stata segnata, per la Juventus, da tante vicende, in campo e fuori. Hanno inciso inevitabilmente le questioni giudiziarie in cui il club è stato coinvolto, ma anche i numerosi infortuni che quasi mai hanno permesso a Massimiliano Allegri di schierare la miglior formazione. E il più bersagliato da questo punto di vista è stato Paul Pogba, che di fatto in campo non si è praticamente mai visto.

Il francese doveva essere uno dei fiori all’occhiello del mercato e uno dei trascinatori dei bianconeri per puntare allo scudetto dopo due anni di digiuno. Ma tra la disastrosa gestione dell’infortunio al menisco e altri problemi di vario genere, ha messo insieme soltanto dieci presenze, per un totale di appena 161 minuti in tutta la stagione. L’ennesimo stop di natura muscolare, contro la Cremonese, alla prima (!) gara da titolare dell’anno, lo ha tolto definitivamente dalle rotazioni per le ultime gare e ha rimandato qualsiasi discorso alla prossima stagione. Alimentando i dubbi sulla condizione del giocatore e sull’opportunità della Juventus di continuare a investire su di lui.

Juventus, Pogba scioglie i dubbi: il messaggio nel video su Instagram

Lo stesso Pogba ha fatto chiarezza sui rumours in circolazione con un video messaggio su Instagram in cui ha espresso il suo stato d’animo. Chiaramente non felice, visti gli ultimi avvenimenti e per una annata da dimenticare, ma con lo sguardo già proiettato al futuro.

“È stata una stagione complicata, soprattutto a livello mentale – ha dichiarato – Questa annata mi farà crescere, tornerò più forte di prima. Ho imparato molto, farò il massimo per tornare al top. Voglio aiutare la Juventus a vincere un titolo, è per questo che sono qui e non mollerò”. Dichiarazioni piuttosto chiare: Pogba si vede vestito di bianconero e dopo non aver potuto dare il proprio contributo quest’anno, vuole recuperare il terreno perduto e riscattarsi prontamente, recuperando il suo livello.