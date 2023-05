Futuro ancora da decidere: Brahim Diaz lo dice chiaramente

Brahim Diaz parla anche del suo futuro dopo Milan-Sampdoria: lo spagnolo vedrà scadere il suo prestito a fine stagione

Che ne sarà di Brahim Diaz? Con il rinnovo di Leao ormai in dirittura d’arrivo, lo spagnolo è rimasto l’unico tra i titolari a non aver chiaro il suo futuro. A fine stagione scadrà il prestito biennale dal Real Madrid e il Milan dovrà decidere se riscattarlo.

La cifra pattuita al momento dell’accordo è di circa 22 milioni di euro e il club rossonero vorrebbe uno sconto, anche se la volontà – come raccontato da Calciomercato.it – è confermare in rosa Brahim Diaz. L’ideale sarebbe ottenere uno sconto dal Real Madrid, ma – come spiegato anche da Pioli dopo la vittoria con la Sampdoria – la volontà è di trattenere il 23enne di Malaga.

Proprio sul futuro ha parlato lo stesso calciatore, intervistato da ‘DAZN’ al termine della vittoria contro i blucerchiati per 5-1. Lo spagnolo è stato per forza di cose evasivo, rimandando qualsiasi decisione al termine del campionato.

Brahim Diaz sul futuro: “Non è il momento di parlarne”

Brahim Diaz non si sbilancia sulla conferma in rossonero e spiega che non sa ancora dove giocherà il prossimo anno.

“Il Milan per me è incredibile, sono contento qui. Mancano due partite e voglio dare tutto per questa maglia. Non è il momento di parlare del futuro. Non posso dire niente perché non lo so ancora”