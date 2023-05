Spalletti come Mourinho: trionfo e addio con stessa destinazione

Luciano Spalletti e José Mourinho, due grandi allenatori con un destino spesso intrecciato: due a cui la vittoria non basta

Le immagini di José Mourinho che sale su un auto di Florentino Perez, in direzione Real Madrid, subito dopo la vittoria della Champions League con l’Inter hanno fatto storia e ora potrebbero ripetersi.

A condividere questo destino beffardo, insieme allo ‘Special One’, ci potrebbe essere anche Luciano Spalletti. Con Aurelio De Laurentiis c’è aria di maretta e le parole del patron azzurro non lasciano intravedere nulla di buono: come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, il tecnico di Certaldo sta seriamente valutando l’addio. Dopo uno storico scudetto, che per Napoli vale come la Champions vinta da Mou in nerazzurro, Spalletti potrebbe salutare tutti e cambiare aria da vincitore.

Spalletti e Mourinho, addio da vincitori | E ad attenderli c’è il PSG

Oltre ai tormenti di Luciano Spalletti riguardo al proprio futuro, anche José Mourinho potrebbe ripetere sé stesso e lasciare la Roma dopo la finale di Europa League contro il Siviglia.

Lasciare da vincitori potrebbe non essere l’unico destino comune dei due allenatori, che in comune hanno anche una grande pretendente: il Paris Saint-Germain. I francesi non sono soddisfatti di quanto fatto da Christopher Galtier, uscito dalla Champions League troppo presto e senza grandi sussulti, e vorrebbero un tecnico in grado di gestire uno spogliatoio ingombrante come quello parigino. La prossima stagione, infatti, coinciderà con l’ultimo anno di contratto di Kylian Mbappé e la proprietà vorrebbe arrivare al bersaglio grosso: la coppa dalle grandi orecchie.

Per farlo, nelle ultime ore era circolato il nome di Allegri, pista che però non scalderebbe troppo i francesi. Il primo sulla lista sarebbe invece José Mourinho: specialista delle coppe che in nella sua esperienza romana sta dimostrando di non aver perso affatto il tocco. Anche il tecnico di Certaldo, vincendo lo scudetto a Napoli, ha dimostrato di essere uno dei migliori su piazza e potrebbe rappresentare una grande risorsa per i parigini. Inoltre, come ribadito da ‘Repubblica’, su Spalletti ci sarebbe anche la Juventus nel caso in cui dovesse arrivare Giuntoli in dirigenza.