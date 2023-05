Dai due centrocampisti al numero nove: l’estate del Milan prende forma

Idee chiare sul mercato: i rossoneri hanno bisogno di rinforzi per migliorare la rosa. Le priorità non sono cambiate

Non è certo il tempo per pensare al calciomercato in casa Milan. I rossoneri fra poche ore scenderanno in campo a San Siro, contro la Sampdoria per cercare di rialzare la testa.

L’obiettivo chiaramente è quello di vincere gli ultimi tre match e riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. I bilanci, come è giusto che sia, si faranno alla fine, ma è evidente che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano già lavorando per l’estate. Il rinnovo di Rafael Leao, con l’annuncio ufficiale atteso la prossima settimana, dà certamente serenità ad una dirigenza che sa perfettamente di cosa ha bisogno questa rosa.

Dopo l’infortunio di Ismael Bennacer, servono almeno due centrocampisti e i nomi in cima alla lista sono quelli di Loftus-Cheek e Kamada. Entrambi hanno detto sì, ma il Milan non ha ancora deciso di affondare il colpo. Per l’inglese serve trattare con il Chelsea, cercando magari uno sconto sui 25 milioni di euro richiesti; per il giapponese, invece, bisogna far presto per non rischiare che vada altrove. Il Borussia Dortmund lo segue da tempo, così come West Ham, Napoli e Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, Pioli e i tifosi chiedono il bomber

Ma il calciomercato non si fermerà chiaramente ai due centrocampisti. Pioli nel corso dell’ultima conferenza stampa ha fatto capire che servono rinforzi in avanti per cambiare definitivamente passo e per non buttare al vento punti preziosi, con le squadre piccole.

Al Milan sono mancati terribilmente i gol degli attaccanti. Impensabile confermare Origi e Rebic, che hanno realizzato rispettivamente 2 e 3 reti. Servono giocatori capaci di andare in doppia cifra ed è arrivato il momento giusto per acquistare il centravanti che possa finalmente fare la differenza. Arnautovic e Morata sono nomi sul taccuino del Diavolo e potranno andar bene per completare il reparto, soprattutto se il croato e il belga dovessero fare le valigie. Ma Pioli e i tifosi si aspettano il super colpo, un vero numero nove, e mai come in questo caso la Champions League appare fondamentale.