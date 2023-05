Obiettivo ‘francese’, è derby per il centrale

Derby in campo, ma anche sul mercato: le due società guardano in Francia per rafforzare la difesa

Dopo una complicata passata stagione trascorsa più in infermeria che sul campo, Sinaly Diomande si è ripreso la maglia da titolare al centro della difesa del Lione.

Il centrale ivoriano, classe 2001, ha un contratto con i transalpini fino al 2025, ma le belle prestazioni collezionate con l’OL hanno fatto sì che diverse squadre mettessero gli occhi su di lui. Tra queste anche due compagini italiane, Bologna e Sassuolo, pronte a dare vita ad un vero e proprio derby di mercato per portare il giovane centrale in Emilia.

Bologna e Sassuolo si sfidano per Diomande

Non particolarmente alto, ma molto fisico e veloce, Diomande è un difensore moderno, a cui piace giocare in uno contro uno ed è uno dei più interessanti prospetti della Costa d’Avorio.

Inserito ormai in pianta stabile nella rosa del Lione da tre stagioni, il natio di Yopougon potrebbe cambiare maglia nel corso dell’estate. In Italia lo aveva già cercato il Milan un paio di anni fa ed ora per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Come riferisce ‘Fussball Transfers’, Bologna e Sassuolo sono sulle tracce del difensore, che però piace a molti altri club. Il ragazzo ha estimatori infatti anche in Spagna e in Germania. In Liga piace a Rayo Vallecano e Getafe, ma quest’ultima è in piena lotta retrocessione e appare più improbabile come destinazione. In Bundesliga invece sulle sue tracce ci sono Borussia Moenchengladbach e Eintracht Francoforte e la concorrenza tedesca sembra essere la più pericolosa. Sia l’Eintracht che i ‘Fohlen’ sono compagini che potrebbero non riuscire a raggiungere una qualificazione europea in questa stagione, ma che negli ultimi anni hanno spesso disputato competizioni continentali. Il progetto tedesco potrebbe quindi attirare maggiormente il difensore ivoriano, che ha estimatori anche in Francia, il Lille in particolare. Il prezzo del cartellino potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro.