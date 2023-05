Boomerang Juventus, riecco i 15 punti di penalizzazione: svelato il motivo

C’è attesa in casa Juventus per capire quale sarà la nuova richiesta della Procura Federale: il nuovo scenario, però, può sparigliare le carte

Si preannuncia un finale di stagione assolutamente al cardiopalma per la Juventus di Max Allegri. Il fischio d’inizio della sfida con il Siviglia, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, è sempre più vicino. Tuttavia a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le vicissitudini extra-campo, con la vicenda legata al filone plusvalenze che il 22 maggio vivrà inevitabilmente un passaggio cruciale.

Il ricorso della Juventus, infatti, fu parzialmente accolto da parte del Collegio di Garanzia del Coni che, però, rimandò la sentenza agli atti della Giustizia Federale per una nuova valutazione. Alla Juve, dunque, sono stati momentaneamente restituiti i 15 punti in classifica. Tuttavia la pubblicazione delle motivazioni della sentenza Coni ha fatto nuovamente riferimento a quell’articolo 4 che – salvo clamorosi colpi di scena – porterà alla formulazione di una nuova richiesta di penalizzazione. Si prospettano giorni frenetici sotto questo punto di vista. Ora come ora, infatti, non può essere escluso alcun tipo di scenario.

Penalizzazione Juventus: “Ridati nuovamente i 15 punti”

L’avvocato difensore del club bianconero – Maurizio Bellacosa – aveva parlato di “vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte d’Appello Federale“. Contenuto analogo alle dichiarazioni con le quali a più riprese si è espresso sull’argomento lo Chief Football Officier del club bianconero, Francesco Calvo.

L’afflittività della pena, però potrebbe orientare in maniera decisiva la scelta finale sulla richiesta della (possibile) nuova penalizzazione. A quel punto, dunque, per la Juve potrebbe essere irrimediabilmente precluso l’accesso alle prossime competizioni europee.

Questo è il motivo per il quale, secondo Marcello Chirico, alla Juventus potrebbe essere comminata una nuova super penalizzazione. Non è escluso, dunque, che Chiné entri nell’ordine di idee di ridare nuovamente quei 15 punti di penalizzazione della discordia. Ecco quanto riferito sull’argomento da Chirico: “Alla FIGC stanno pensando davvero di ridare 15 punti di penalizzazione alla Juventus onde evitare che, vincendole tutte da qui alla fine, possa ugualmente qualificarsi per la Champions o per altre competizioni europee”.