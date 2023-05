Juve, la svolta è vicina: “Il club sta parlando col mio agente”

Annuncio improvviso sul futuro, svolta vicina in casa Juventus. Tutti gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

È vigilia di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera, a Siviglia, i bianconeri si contenderanno la finalissima di Budapest.

Per la vigilia e le attività stampa, tra conferenza e interviste, il club ha scelto Juan Cuadrado. L’esterno colombiano sarà titolare anche domani sulla fascia destra, ma come noto il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il colombiano, infatti, è ancora in scadenza di contratto a giugno e non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo.

La svolta, però, potrebbe essere vicina. A ‘Sky Sport’, il laterale si è espresso così sul suo futuro: “Ora la cosa più importante è la partita di domani. Io sono molto felice qui e penso che la società sta parlando con il mio procuratore“. I discorsi tra l’agente del calciatore e la società sono avviati e il suo addio non è più così probabile. Certo, invece, quello di Leonardo Bonucci nel 2024: “Lui è il leader, il nostro capitano. È sempre bello giocare con lui, abbiamo vissuto tante cose insieme. È un guerriero, ha forza e determinazione e credo che lo avremo ancora per due anni. Speriamo”.