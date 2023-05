Milan, Maldini ammette: “Potevamo prendere Dybala, ma non sarebbe stato giusto”

Termina il sogno Champions League per il Milan, sconfitto dai cugini dell’Inter nella semifinale tutta in salsa milanese

Il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini ha commentato la sconfitta nell’Euroderby, costata la qualificazione alla finale di Champions League.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il dirigente rossonero Paolo Maldini ha commentato, a caldo, l’eliminazione in semifinale di Champions League. “Non è finito il nostro percorso” ha spiegato Maldini, il quale ha sottolineato: “Ora dobbiamo provare a qualificarci tra le prime quattro, aspettando di capire poi cosa succederà alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è già una grandissima cosa, inaspettata. Certo, se incontri l’Inter la cosa fa male e il percorso può sembrare meno bello. Dobbiamo essere lucidi, bravi e onesti: siamo arrivati a questo punto inaspettatamente”.

Sul divario con l’Inter, Maldini ha ammesso: “Non c’è stata gara nelle ultime quattro partite. Oggi abbiamo giocato meglio, ma la qualificazione è stata compromessa all’andata. Il modo di giocare dell’Inter ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure. Abbiamo faticato anche contro squadre meno forti dell’Inter nell’ultimo periodo”.

Milan, le parole di Pioli dopo il ko con l’Inter

Sul rinnovo di Leao, Maldini ha assicurato: “Siamo ai dettagli, dobbiamo mettere a posto delle piccolissime cose. La cosa sarà sicuramente fatta”.

“Un voto alla stagione? Sarebbe 8, non siamo strutturati ancora per competere su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo”. Infine, sul calciomercato: “De Ketelaere è un esempio, sarebbe stato molto più facile e meno oneroso prendere Dybala, ma non sarebbe stato giusto per il nostro progetto. Abbiamo un’idea, vogliamo costruire una squadra giovane e prendendo i giovani a volte rischi”.