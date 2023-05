Alla Juve per un’altra stagione: ora il rinnovo è ufficiale

Una pedina in forza alla Juventus ha raggiunto tutti gli obiettivi personali accordati col club bianconero ed è scattato il rinnovo annuale

La Juventus è già proiettata al futuro, nonostante i dubbi generati dalle inchieste sportive circa la qualificazione alla prossima Champions League. Senza la partecipazione alla massima competizione europea, alcuni giocatori potrebbero abbandonare la nave per recarsi altrove.

Ad esempio, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, si registrano non pochi dubbi sul fronte rinnovo Di Maria. L’argentino ex Paris Saint Germain presenta un contratto in scadenza giugno 2023: potrebbe anche decidere di restare per un’altra stagione a prescindere dalla coppa dalle grandi orecchie, ma per adesso non c’è nulla di definito. Diversa la situazione, invece, per quanto concerne Alex Sandro. Il terzino brasiliano, infatti, rimarrà alla Continassa fino al 30 giugno 2024 sulla carta, a meno di sorprese nel corso della sessione estiva di calciomercato (in partenza ufficialmente dal 1° luglio).

Come noto, nell’accordo scritto dell’ex Porto è presente una clausola riguardante il rinnovo automatico del contratto, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Ebbene il prolungamento annuale è scattato la scorsa settimana, quando Alex Sandro ha messo a referto la 36esima presenza stagione nel match all’Allianz Stadium contro il Siviglia, valido per l’andata della semifinale di Europa League. Il calciatore, dunque, ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dall’accordo stipulato con la Juventus e formalmente si è guadagnato la permanenza nel club torinese.

Juventus, scattato il rinnovo automatico di Alex Sandro fino al 2024

Una notizia che di certo non entusiasma i tifosi della ‘Vecchia Signora’, dato che il brasiliano nelle ultime stagioni è calato vistosamente dal punto di vista del rendimento. All’età di 32 anni, compiuti lo scorso 26 gennaio, il laterale basso di sinistra sembra un lontano parente del calciatore che approdò all’ombra della Mole nel lontano 2015.

Mister Massimiliano Allegri, però, continua a fare affidamento su di lui, schierandolo in campo abbastanza di frequente. Dunque Alex Sandro, con ogni probabilità, sarà ancora parte integrante del progetto bianconero per altri dodici mesi, prima di svincolarsi definitivamente e trovare una nuova sistemazione a parametro zero. Ma i tifosi sperano che dal mercato, in estate, possa comunque arrivare una pedina di spessore, in grado di rubargli il posto.