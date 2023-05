Kulusevski torna e riparte: c’entra l’Europa League

L’esterno svedese chiuderà il suo prestito con il Tottenham al termine dell’attuale stagione

Con la vittoria interna nel posticipo di ieri sulla Cremonese, la Juventus ha riconquistato in solitaria il secondo posto in classifica staccando l’Inter di tre lunghezze. In attesa dell’udienza presso la Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze del prossimo 22 maggio, il club bianconero rimane saldamente in testa nella corsa europea.

Dalla presenza o meno alla prossima Champions League, infatti, dipenderà la programmazione del club bianconero sul mercato. Una sessione che potrebbe portare ad una rifondazione totale in casa Juve, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo la rivoluzione dello scorso inverno che ha portato alle dimissioni dell’intero Cda. In tal senso, in attesa dell’incontro decisivo in programma con De Laurentiis, il favoritissimo rimane Cristiano Giuntoli del Napoli.

Colui che verrà nominato nuovo ds bianconero, dovrà interfacciarsi con una serie di problemi di prim’ordine. Innanzitutto dovrà fare i conti con i tanti ritorni alla Continassa dei calciatori in prestito che non saranno riscattati, vale a dire Arthur, McKennie, Zakaria e Kulusevski. Quest’ultimo, in prestito dal gennaio 2022 al Tottenham, rimane tra i calciatori più gettonati sul mercato grazie all’ottimo rendimento evidenziato in Premier League.

Juve, nuova offerta per Kulusevski: spunta il Siviglia

Il Tottenham, il cui obbligo di riscatto per Kulusesvki è legato anche alla qualificazione in Champions League, non sembra essere intenzionato a versare i 35 milioni chiesti dalla Juve.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, un eventuale ritorno a Torino potrebbe essere solamente momentaneo. Sulle tracce di Dejan Kulusevski sarebbe infatti piombato l’interesse del Siviglia. Il club spagnolo, rivale della Juve in semifinale di Europa League, andrebbe a rinforzare il reparto offensivo della formazione andalusa.

Decisivo, in tal senso, potrebbe essere proprio il percorso europeo degli spagnoli. Sia il futuro del nuovo allenatore Mendilibar in panchina che l’acquisto di un profilo importante come Kulusevski sono infatti legati al piazzamento finale in Europa League. Ad ogni modo, il Siviglia sembra essere intenzionato a proporre – almeno inizialmente – un’offerta per il prestito con successiva opzione per il riscatto.