Roma in emergenza, Mourinho scommette su un altro pupillo

Dopo Zalewski, Bove ed Afena-Gyan, Mourinho lancia un nuovo giovane: si tratta di Filippo Missori, altro elemento di spicco della Roma Primavera

José Mourinho continua a puntare sui giovani, anche complici le tante assenze con cui il tecnico giallorosso è costretto a fare i conti in queste settimane. A Bologna un altro possibile debutto.

Romani classe 2004, Filippo Missori è l’ultima scommessa in ordine cronologico di José Mourinho. Quest’ultimo, infatti, nel corso della sua esperienza alla guida della Roma, ha lanciato diversi giovani, alcuni dei quali come Zalewski e Bove sono diventati dei punti fermi della compagine giallorossa.

Si augura di fare lo stesso Filippo Missori, non proprio una new-entry, dato che Mourinho lo scelse per fargli giocare una manciata di minuti di Roma-Zorya di Conference. Debuttando all’età di 17 anni e 8 mesi, Missori diventò il primo giocatore della sua annata ad esordire in Europa con un club italiano. Un traguardo importante, celebrato con un regalo da parte di Mourinho, il quale donò al classe 2004 il pallone della partita, terminata con la vittoria per 4-0 della formazione capitolina.

Roma, chi è Filippo Missori: la nuova scommessa di Mourinho

Già aggregato alle due preparazioni estive sotto la guida di Mourinho, l’ultimo anno lo ha trascorso tra Primavera e prima squadra. Il 6 maggio scorso ha debuttato in Serie A, nella partita persa contro l’Inter. A Bologna potrebbe addirittura partire da titolare, in modo da far rifiatare Spinazzola in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Dal punto di vista tattico, Filippo Missori nasce come terzino destro, capace di giocare anche in posizione più avanzata e, all’occorrenza, sulla corsia mancina. Nel settore giovanile giallorosso dal 2013, è un punto fermo della Primavera di Guidi e già lo scorso anno finì nel mirino di José Mourinho. Ora avrà la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra.