Rosa Roma, giocatori in squadra e ruoli: l’organico completo dei giallorossi

Andiamo a scoprire, reparto per reparto, la rosa completa della Roma; il club giallorosso può contare su diversi giocatori.

La Roma è una squadra che, negli ultimi anni, sta provando a fare il definitivo salto di qualità per diventare una realtà affermata nel massimo campionato italiano.

I giallorossi, con la nuova proprietà, hanno tutta l’intenzione di crescere in maniera esponenziale e regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Andiamo a scoprire tutta la rosa del club capitolino.

Portieri Roma 2023

Il primo reparto da analizzare è, ovviamente, quello dei portieri; il titolare è Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese ha dimostrato, da quando è arrivato nella capitale, di essere un portiere di grande affidabilità.

Abile nelle uscite (sia alte sia basse), è molto bravo nel guidare il reparto e ha quella dose di esperienza internazionale fondamentale per una squadra come la Roma. A volte incappa in errori piuttosto gravi ma, nel complesso, parliamo di uno dei migliori portieri della Serie A.

Il sostituto di Rui Patricio (anche se è molto difficile vederlo difendere i pali della porta giallorossa) è Svilar.

Possiamo dire come il suo acquisto non sia stata la miglior mossa della società capitolina; l’estremo difensore, impiegato pochissimo, non sembra aver convinto la Roma.

Lo stesso discorso fatto per Svilar può valere per Boer, il terzo portiere della Roma; anche lui è molto difficile che possa vedere il campo.

Classe 2002 non ha ancora avuto modo di dimostrare le sue qualità. In conclusione possiamo dire come, di tre portieri, la Roma ne utilizza fondamentalmente uno solo.

Lorenzo Pellegrini

Fare il capitano della Roma non è per nulla semplice considerando giocatori come Totti e De Rossi che, in passato, hanno indossato questa fascia. Ora il capitano della Roma è Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista dimostra, partita dopo partita, di meritarsi questo ruolo. Leadership, personalità, tecnica e anche la capacità di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà.

Pellegrini è uno degli irrinunciabili nella Roma; parliamo di un giocatore capace di ricoprire più ruoli, dal centrocampista centrale (in un 3-4-2-1) ad una mezzala offensiva fino al ruolo di trequartista dove dimostra tutte le sue qualità.

Difensori Roma 2023

Non possiamo non partire, per quanto riguarda i difensori, da Smalling; il centrale inglese è uno dei giocatori più importanti nella rosa giallorossa e quando è assente la squadra va in netta difficoltà.

Il difensore è tra i migliori in Serie A nel suo ruolo per senso della posizione, anticipo e abilità nell’uno contro uno. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo è il vero leader della difesa della Roma.

Altro difensore di cui la Roma non può fare a meno è Mancini; il centrale è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e, per questo, è uno di quei giocatori che difficilmente esce dall’undici titolare della squadra capitolina.

Mancini è un difensore che, in campo, mette tanta cattiveria agonistica e questa è una caratteristica che piace al popolo giallorosso. Abile di testa e bravo in marcatura risulta molto pericoloso nell’area di rigore avversaria in occasione di calci d’angolo.

Passiamo, ora, a Ibanez e qui il discorso è più complesso; il brasiliano ha nella sua velocità una delle sua caratteristiche principali.

Anche lui è molto forte fisicamente ma, e lo abbiamo visto troppo spesso, pecca di concentrazione.

Ibanez ha dei momenti dove esce completamente dalla partita, commette errori gravi (come negli ultimi due derby) compromettendo il risultato per la sua squadra.

Il quarto centrale difensivo è Llorrente anche se parliamo, in questo caso, di un giocatore arrivato in prestito nell’ultimo mercato di gennaio.

La Roma lo ha voluto sia per la sua capacità in fase di marcatura sia per la sua abilità di impostare l’azione con qualità senza dover, necessariamente, ricorrere al lancio lungo.

Completa il reparto dei centrali difensivi con Kumbulla, centrale arrivato dal Verona. Le aspettative intorno al giocatore erano alte considerando quanto di buono aveva fatto nel club scaligero.

Alla Roma non è mai riuscito ad esprimere, al cento per cento, le sue qualità; parliamo di un giocatore molto forte dal punto di vista aereo.

I giallorossi giocano con il 3-5-2 ma gli esterni sono dei terzini. Iniziamo dalla corsia di destra dove il titolare sarebbe dovuto essere Karsdorp.

L’olandese, però, ha avuto qualche problema di troppo e la sua stagione non la possiamo considerare super positiva. Giocatore dotato di tanta corsa, accompagna costantemente la fase offensiva della squadra.

A destra troviamo anche Celik, il cui acquisto non sembra aver convinto del tutto. Il terzino ha alternato buonissime prestazioni (in particolare contro il Milan) ad altre dove non è riuscito a mostrare il suo valore.

Giocatore molto fisico, deve ancora crescere sotto diversi aspetti per potersi imporre in un campionato tattico come la Serie A.

Passiamo, ora, alla corsia di sinistra e non possiamo non partire da Spinazzola; il terzino azzurro, prima del grave infortunio subito con la nazionale agli Europei, era considerato tra i migliori nel suo ruolo e si parlava addirittura di Real Madrid.

L’infortunio lo ha inevitabilmente condizionato ma parliamo sempre di un giocatore che, con la sua velocità e i suoi uno contro uno, può mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Deve migliorare nelle diagonali difensive.

Chiudiamo il reparto dei terzini con Zalewski; la sua posizione preferita è a sinistra ma, nella Roma, si è trovato spesso a dover ricoprire il ruolo di terzino destro.

Giocatore dotato di tanta corsa e con una buonissima forza fisica; da lui ci si aspetta molto considerando anche la scorsa stagione, giocata ad altissimo livello.

Centrocampisti Roma 2023

Passiamo al reparto di centrocampo; dopo aver parlato di Pellegrini non possiamo non citare un altro giocatore indispensabile per questa Roma.

Stiamo parlando di Cristante; l’ex Atalanta garantisce quell’equilibrio tra i reparti di cui i giallorossi non possono fare a meno.

L’importanza del classe 1995 è data anche dall’aspetto tattico. Cristante, infatti, può ricoprire fondamentalmente quattro ruoli: difensore centrale, mediano di centrocampo, mezzala di contenimento ma anche trequartista per le sue capacità di attaccare lo spazio.

Al fianco di Cristante vediamo Matic, giocatore serbo che ha completamente cambiato il volto al centrocampo della Roma.

La sua esperienza internazionale è decisamente utile ai giallorossi ma quello che impressiona di più è la sua tranquillità nel gestire ogni momento della partita. Difficilmente si vede Matic sbagliare una scelta all’interno dei novanta minuti.

In prestito dal PSG è arrivato Wijnaldum, altro giocatore con tantissima esperienza internazionale nel suo bagaglio tecnico.

Parliamo del classico centrocampista box to box, abile sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva per via dei suoi inserimenti alle spalle della difesa avversaria. L’olandese è anche un giocatore con una buonissima media realizzativa.

Il centrocampista che, nelle ultime due stagioni, è maggiormente cresciuto è Bove; l’azzurro sta dimostrando, partita dopo partita, di poter essere un elemento molto importante all’interno della rosa giallorossa.

Corsa, dinamismo, senso della posizione: queste le caratteristiche di un giocatore che quando scende in campo non si risparmia mai. La sua determinazione ha conquistato i tifosi giallorossi.

Altro centrocampista arrivato a Roma in prestito è Camara la cui stagione in giallorosso è stata caratterizzata da diversi alti e bassi.

Parliamo di un giocatore molto dinamico, abile dal punto di vista fisico ma che non fa della tecnica il suo punto di forza. La sua caratteristica migliore è, senza dubbio, la capacità di aiutare la fase difensiva della squadra.

Attaccanti Roma 2023

Iniziamo il reparto offensivo con El Shaarawy; il “faraone” è un giocatore molto importante per la Roma a causa della sua duttilità tattica.

Può ricoprire tre ruoli dall’esterno sinistro a tutta fascia (nel 3-4-2-1) al trequartista, nello stesso modulo, fino all’esterno offensivo in un 4-3-3 o in 4-2-3-1.

Abile nel creare la superiorità numerica, lo possiamo considerare come il perfetto dodicesimo uomo all’interno della rosa giallorossa.

E’ chiaro come il giocatore principale del reparto offensivo sia Paulo Dybala, acquistato a parametro zero e capace di far impazzire di gioia una città intera.

Giocatore di una tecnica che in pochi possono vantare; l’argentino è l’uomo in più di questa squadra, l’elemento a cui affidarsi nei momenti di difficoltà.

Dai piedi della Joya, infatti, può sempre nascere qualcosa; la Roma non può assolutamente fare a meno di Paulo Dybala.

A livello di centravanti, la Roma è ben fornita. Il titolare è Abraham, centravanti inglese forte fisicamente e con una discreta tecnica.

Il classe 1997 permette alla squadra di giocare in diversi modi: Abraham, infatti, può essere servito sia palla al piede sia in profondità e questo grazie alla sua capacità di attaccare lo spazio alle spalle della difesa avversaria.

Il centravanti di riserva è Belotti, arrivato dopo un lungo corteggiamento. Giocatore forte fisicamente, abile nel proteggere palla e nel far salire la squadra, è dotato di un senso del gol fuori dal comune.

Tra le sue caratteristiche principali, oltre alla capacità di dare tutto ogni volta che è chiamato in causa, troviamo la capacità di attaccare il primo palo.

A livello offensivo non possiamo non citare Volpato, cresciuto tantissimo nel corso delle ultime stagioni.

Nella Roma lo vediamo ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle della punta ma può anche giocare come esterno offensivo; giocatore abile nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica.

Concludiamo il reparto offensivo con Solbakken, giocatore che può ricoprire tutti i ruoli alle spalle della prima punta.

Il suo impatto con la Serie A, campionato decisamente complicato soprattutto da un punto di vista tattico, non è stato per nulla semplice ma parliamo di un giocatore che può dare un contributo importante alla rosa giallorossa.

Giocatori della primavera aggregati in prima squadra

Passiamo ora ai giocatori che la Roma, dalla primavera, ha aggregato in prima squadra; iniziamo da classe Tahirovic, classe 2003 di ruolo centrocampista.

Il futuro è sicuramente dalla sua parte e questo grazie alle sue abilità tecniche e alla sua intelligenza tattica.

Passiamo poi a Darboe che non è riuscito a dare il contributo sperato per via di un brutto infortunio.

Anche lui centrocampista, a differenza di Tahirovic, parliamo di un centrocampista difensivo che va ad aiutare il reparto arretrato.

Non sono stati aggregati costantemente in prima squadra ma hanno avuto modo di scendere in campo; si tratta di Pisilli e Missori.

Valore rosa Roma

Andiamo, ora, a vedere il valore della rosa della Roma; la squadra giallorossa ha un valore intorno ai 316 milioni di euro.