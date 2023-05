Farris lo chiama all’Inter: “Giocatore di alto livello”. Dribbling sul futuro di Inzaghi

Poker dell’Inter al Sassuolo nell’anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni di Farris (vice Inzaghi) e Dionisi in conferenza stampa

L’Inter si complica la vita contro il Sassuolo avanti di tre reti, con Romelu Lukaku che quasi allo scadere scaccia via le paure.

Il belga trascina l’Inter con la miglior prestazione stagionale: lampi del vero ‘Big Rom’ e doppietta d’autore che manda in visibilio San Siro. Lukaku è incontenibile, sblocca il risultato con un missile di rara precisione e potenza, mentre nel finale fa tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi sugli assalti del Sassuolo. Il tecnico si sgola e resta senza voce, lasciando la ribalta al vice Massimiliano Farris davanti ai microfoni: “Stiamo facendo diverse rotazioni, tutte le partite sono importanti e non solo la Champions. In queste ultime settimane ci siamo rimessi in carreggiata con delle vittorie importanti”. Il secondo di Inzaghi tranquillizza poi sulle condizioni di Correa e non solo: “Per Calhanoglu normale turnover, non ha problemi. Correa voleva restare in campo, ha un piccolissimo affaticamento e abbiamo preferito non rischiarlo”.

Nel pre-partita l’Ad Marotta ha lanciato segnali positivi su una possibile conferma in panchina di Simone Inzaghi. Farris ringrazia, ma preferisce non sbilanciarsi sul futuro: “La società ci è stata sempre vicina. Le parole di Marotta ci fanno grande piacere, codiavate anche dai risultati. Ma la testa adesso deve essere al Milan, per coronare quello che a inizio stagione era solo un sogno”. Il vice allenatore nerazzurro a concludere – prendendo le difese di Asllani – ha il modo di esaltare Frattesi, il migliore dei suoi insieme a Berardi e sempre nel mirino dell’Inter sul mercato: “Asllani con noi ha sempre fatto il play. Più che demeriti suoi, bisogna sottolineare al grande capacità di inserimento di Frattesi che è sicuramente un giocatore di altissimo livello”.

Inter-Sassuolo, Dionisi sul rinnovo: “I matrimoni si fanno in due”

Dopo Farris nella sala conferenze del ‘Meazza’ è intervenuto anche Alessio Dionisi, applaudendo il suo Sassuolo per la prestazione ma rammaricandosi per il risultato finale: “La squadra mi è piaciuta, i tre centrocampisti hanno fatto molto bene. Ci abbiamo provato, è ovvio che se non sfrutti le occasioni all’inizio contro una squadra come l’Inter paghi dazio. Ottavo posto? Siamo lì e ci crediamo, dopo la prima parte di stagione sembrava impensabile”. Dionisi fa il punto infine sulla trattativa per il rinnovo: “Ringrazio l’Ad Carnevali, i matrimoni si fanno in due e c’è la volontà di entrambe le parti. Abbiamo iniziato a parlare e si può anche chiudere. Dipende sì da me, ma non solo. Però mi piace parlarne a quattr’occhi e spero di poterne discutere in maniera definitiva quando ci sarà l’occasione”.