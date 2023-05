Inter, costretto ad alzare bandiera bianca: derby di Champions a rischio

Infortunio in casa Inter nel match contro il Sassuolo: costretto a uscire al termine del primo tempo, nelle prossime ore ulteriori valutazioni

Joaquin Correa costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo del match tra Inter e Sassuolo, con i nerazzurri in vantaggio grazie alla prodezza di Lukaku prima del successivo raddoppio con l’autorete di Tressoldi sul tiro-cross di Bellanova.

L’argentino, tornato titolare per l’occasione al fianco del belga, ha accusato un affaticamento al muscolo flessore della coscia destra. L’ex Lazio è stato quindi sostituito da Lautaro Martinez, restando negli spogliatoio. Il ‘Tucu’ – che fino a quel momento non aveva comunque convinto – si è fermato anche a scopo precauzionale in vista dei prossimi impegni e soprattutto del derby di ritorno in Champions League contro il Milan, in programma martedì sera.

Nelle prossime ore saranno rivalutate le sue condizioni in previsione proprio della stracittadina contro i rossoneri, con la disponibilità di Correa che a questo punto è in dubbio per la seconda semifinale di Champions League.