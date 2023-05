Intreccio con Brozovic e Barella: osservato speciale a San Siro

L’Inter impegnata contro il Sassuolo nella 35° giornata del campionato di Serie A. C’è un’osservato speciale nel match di San Siro per la dirigenza nerazzurra

L’Inter ospita il Sassuolo nell’anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato per compiere un deciso passo avanti per il piazzamento Champions, visto anche il tonfo dei cugini del Milan sul campo dello Spezia.

Marotta nel pre-gara ha avvicinato la conferma di Simone Inzaghi in panchina, mostrandosi ottimista anche sul rinnovo di un pilastro dell’undici interista come Bastoni. La dirigenza di Viale della Liberazione ha già iniziato a pianificare le mosse sul mercato estivo, dove potrebbe tornare d’attualità il nome di Davide Frattesi. Il gioiello del Sassuolo sarà uno degli osservati speciali nella gara di questa sera a San Siro, con Marotta e Ausilio che lo hanno messo nel mirino già da un paio di stagioni. Con una partenza eccellente a centrocampo – Brozovic primo indiziato o Barella in caso di offerta irrinunciabile – l’area tecnica nerazzurra potrebbe affondare il colpo per il nazionale italiano.

Calciomercato Inter, Frattesi ed Erlic nei radar. Chance ‘riscatto’ per Bellanova

Frattesi “costa tanto” per citare l’Ad emiliano Carnevali, che lo valuta 30-35 milioni di euro facendo leva anche sull’interesse concreto della Juventus e i sondaggi arrivati dalla Premier League.

L’Inter, oltre a Frattesi, nello scacchiere di Dionisi monitora anche Martin Erlic. Il croato è cresciuto molto nell’ultima stagione ed è uno dei pilastri della formazione neroverde. L’ex Spezia era finito nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione già lo scorso gennaio per un’eventuale sostituzione di Skriniar. Partita importante infine per Raoul Bellanova, tornato titolare per l’occasione. Il riscatto del giovane laterale resta complicato, considerando il poco utilizzo in questa stagione da parte di Inzaghi. L’ex Milan e Bordeaux può giocarsi comunque le sue carte, con l’Inter che proverà anche a cercare uno sconto con il Cagliari rispetto ai 7 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per acquisire a titolo definitivo il giocatore.