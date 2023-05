HIGLIGHTS | Milan… a Picco contro lo Spezia e nervi tesi in campo

Il Milan crolla a La Spezia e non approfitta dei passi falsi di Lazio ed Atalanta in chiave Champions League

Dopo il ko nell’Euroderby, il Milan incassa la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni. Al ‘Picco’ passa lo Spezia che porta a casa tre punti preziosi in chiave Champions League.

Il Milan parte bene e dopo 7′ va subito vicino al gol con Tonali che parte palla al piede per vie centrali prima di liberare il destro che si infrange sul palo alle spalle di Dragowski. La partita è viva, con occasioni da ambo i lati: importante quella sprecata dai padroni di casa al 27′, quando Amian viene pescato da Gyasi in area, ma di testa spara clamorosamente alto da posizione a dir poco invitante. Nella ripresa lo Spezia continua a spingere a caccia di un gol per tenere vive le speranze salvezza.

Gol che arriva al 75′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Esposito: Amian colpisce di testa, la palla si stampa sulla traversa e sulla ribattuta si fionda Wisniewski che da due passi non può sbagliare. Il Milan accusa il colpo e crolla dieci minuti dopo: a chiudere i giochi è proprio Esposito, bravo a trasformare in gol un calcio di punizione battuto magistralmente. È l’episodio che chiude una partita intensa e con molti momenti di tensione in campo, a conferma dell’importanza dei punti in palio.

Spezia-Milan: highlights, tabellino e classifica

SPEZIA-MILAN 2-0

75′ Wisniewski, 85′ Esposito

La classifica: Napoli 83 punti, Juventus 66, Lazio 65*, Inter 63, Milan 61*, Roma 58, Atalanta 58*, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Torino 46, Monza 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30, Spezia 30*, Cremonese 24, Sampdoria 17.

*una partita in più

A breve gli highlights della partita