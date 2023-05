Allegri svela: “Ho parlato con Pogba”. La battuta sul quinto posto

La Juventus regola per 2-0 la Cremonese grazie alle reti di Fagioli e Bremer: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

La Juventus alza i giri del motore nel secondo tempo e per la Cremonese non c’è nulla da fare. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri, che in attesa della sentenza sul caso plusvalenze del 22 maggio allungano a +8 sul quinto posto occupato dal Milan.

La Juve sonnecchia, dopo l’intervallo Fagioli la prende per mano e squarcia il muro eretto dalla Cremonese. Il baby canterano si prende la scena con il terzo gol stagionale, candidandosi a un ruolo da protagonista nella decisiva sfida europea col Siviglia e in generale per il futuro: “Fagioli sta facendo bene in questo ruolo, lavora anche di quantità. E’ sveglio e intelligente. Ha tecnica e si aggiunge al regista. Ha fatto una bella partita”, ha sottolineato Allegri in conferenza stampa sulla prestazione dell’ex della contesa. La nota stonata della serata è ovviamente il nuovo infortunio di Pogba, alla prima in stagione da titolare e costretto al cambio a metà della prima frazione per un problema alla coscia: “Ho parlato con Paul, a livello psicologico è un infortunio pesante dopo tutti i sacrifici che ha fatto per rientrare. Ha le spalle larghe, passerà anche questo“, spiega Allegri alla domanda dell’inviato di Calciomercarcato.it. Il tecnico livornese aggiunge sull’ex Manchester United: “Giocando nella metà campo avversaria, avevo bisogno di Pogba come punta aggiunta. Prima o poi dovevo provarlo a metterlo dall’inizio”.

Juve-Cremonese, Allegri dribbla Champions e sentenze: “Intanto siamo matematicamente in Europa League”

Allegri stavolta non si pronuncia sulla corsa Champions e fa una battuta sulla classifica con la Juve sicura del quinto posto a tre giornate dal termine: “Intanto siamo matematicamente in Europa League, un risultato lo abbiamo ottenuto. Nella ripresa la squadra cresce e questo è segnale positivo per il finale di stagione”.

Giovedì c’è un appuntamento da non fallire in Spagna, nel catino di Siviglia: “E’ una partita che si prepara da sola, dobbiamo essere pronti a tutto. Troveremo un clima caldo, servirà anche una gara tecnicamente molto valida”. L’allenatore bianconero non si sbilancia sulla formazione e sul possibile impiego dal primo minuto di Paredes, stasera brillante in cabina di regia: “Vedremo, è uscito un po’ stanco. Ha fatto una partita importante, come contro il Lecce. Sono contento delle sue prestazioni”.

Prova deludente invece della Cremonese, che non ha mai impensierito la Juventus all’Allianz Stadium. La salvezza è sempre più lontana, ma Davide Ballardini non alza bandiera bianca: “Ci credo ancora, però noi adesso dobbiamo pensare solo all’impegno col Bologna che è importantissimo – le parole del tecnico grigiorosso in conferenza – Voglio che la Cremonese faccia una bella partita sabato, a differenza di questa sera contro la Juve”.